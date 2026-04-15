A Agostina Páez su exnovio la demandó por robarle el auto

Mientras aguarda la resolución judicial de la causa en Brasil, donde está acusada por injuria racial, la abogada e influencer santiagueña vuelve a estar involucrada en un nuevo escándalo.

Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil por injuria racial, suma una nueva denuncia en su contra: un exnovio, Javier Zanoni, dentista de 32 años (con quien convivió durante tres años), la acusó de haberle robado el auto.

La denuncia penal es en La Banda, la segunda ciudad más importante de Santiago del Estero. La acusación es por retención indebida y abuso de confianza, vinculada a un automóvil que Páez usó, aunque en la demanda se remarque que no era suyo.

Tras separarse, algunos meses antes del viaje de la joven a Brasil, Páez no devolvió el coche. Su ex novio sostiene que le prestó un Citroën Cactus durante su relación. Zanoni le habría hecho varios reclamos, en forma personal, por comunicación telefónica y mensajes de texto. Y acredita que los papeles del vehículo y el título de propiedad están a su nombre.

Según los abogados, el demandante buscó que Agostina Páez cumpliera con una primera promesa de restituirle el rodado, "pero luego fueron todas evasivas", sostuvieron Elizabeth Maldonado y Franco Garnica, letrados de Zanoni en entrevistas radiales y de streaming de Santiago del Estero.

“Le enviamos una carta documento para que haga la entrega voluntaria del vehículo y no hubo ningún tipo de respuesta”, afirmó Maldonado en diálogo con el medio Nuevo Diario. Y agregó “Él hizo una espera por la situación que ella atravesaba, pero ya había pedido la devolución de buenas maneras”.

Sin embargo, un allegado a Páez señaló en diálogo con Clarín que "es una mentira de Zanoni y sus abogados. Una farsa más grande que el estadio mundialista que tenemos en Santiago. Todos en La Banda lo saben. El pibe (por Zanoni) estuvo muy mal porque Agostina decidió romper la relación, que hasta hace poco venía como para casamiento. Le pidió volver varias veces y Agos le dijo que no. Creo que, quizás por despecho y por esos abogados chupasangre, la terminó demandando por esta estupidez".

Desde el entorno de la demandada, explicaron que la historia del Citröen Cactus, arrancó en 2024 cuando Páez terminó de recibirse de abogada en Córdoba. Su familia viajó para acompañarla, antes de rendir su última materia. El padre de Agostina, Mariano Páez, habría señado el auto en Santiago del Estero. Lo hizo a través de una prenda y lo puso a nombre de su entonces yerno. Cuando retornaron de Córdoba a La Banda, le regalaron de sorpresa el vehículo.

Por el momento, no se conocieron detalles sobre avances en la causa ni hubo una respuesta oficial por parte de la abogada, que ahora deberá hacer frente a otra causa judicial, esta vez en su Santiago del Estero natal.

Es preciso recordar que Páez tomó notoriedad pública tras haber sido detenida en Río de Janeiro en enero de 2026, acusada de injuria racial en un bar de Ipanema, hecho que quedó registrado en video.

La joven permaneció más de dos meses en Brasil bajo medidas restrictivas, incluyendo el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir del país, hasta que la Justicia autorizó su regreso a la Argentina.