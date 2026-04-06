Agostina Páez se reunió en Brasil con la esposa de Juan Darthés

Agostina Páez, la abogada santiagueña que está siendo investigada en Brasil por injurias raciales, desmintió este lunes las versiones que indican que mantuvo un encuentro con Juan Darthés -detenido en el país vecino por abusar sexualmente de Thelma Fardín-, aunque confirmó que el entorno del actor le hizo llegar su apoyo.

Este lunes, 5 días después de regresar a la Argentina y luego de más de dos meses de prisión domiciliaria en Río de Janeiro, Páez brindó una entrevista al programa de streaming “Sería Increíble”, de Olga. Allí, aseguró que en ningún momento de su estadía en Brasil se encontró con Darthés, sino que se cruzó con su esposa, María del Carmen Leone.

Según la letrada, fue un encuentro casual en un bar al que solía asistir con su familia. “Cuando yo salgo del baño, estaba la mujer afuera y me dice que estaban orando por mí”, aseguró la joven santiagueña.

“Me dice ‘Hola Agostina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, fuerza’, y después me dice ‘Soy la mujer de Juan Darthés‘. Pero a él no (me lo crucé)”, aclaró la abogada.

El actor se mudó a Brasil -gracias a su doble nacionalidad- en diciembre de 2018, escapando de las repercusiones de la denuncia que Thelma Fardin presentó en su contra por abuso sexual agravado, por un hecho ocurrido en Nicaragua durante una gira de la novela Patito Feo en 2009.

En junio de 2024, la justicia brasileña lo condenó a 6 años de prisión y luego estableció un régimen semiabierto, que le permite tener libertad durante el día, con la obligación de volver a un centro penitenciario a pasar la noche.

Actualmente, Darthés reside en Barra da Tijuca y según trascendió fue visto en una iglesia evangélica de ese barrio ejerciendo como pastor o gurú espiritual.