Presentan amparo ante la Corte: advierten riesgo ambiental en la Patagonia

Organizaciones ambientales y jurídicas presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la nueva normativa vinculada a glaciares, al considerar que podría poner en riesgo ecosistemas clave y fuentes de agua en la Patagonia.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación Americana de Juristas y el Foro Ecologista de Paraná, quienes solicitaron una intervención urgente del máximo tribunal.

Entre los principales puntos del planteo, las entidades pidieron que la Justicia ordene la implementación de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo, ante el aumento de incendios y la fragilidad ambiental en la región.

Según argumentaron, las políticas actuales resultan insuficientes frente a una crisis climática y ecológica en expansión, que impacta directamente sobre el sistema hídrico y la biodiversidad patagónica.

Uno de los aspectos más novedosos del amparo es el pedido para que los glaciares y el ambiente periglacial sean reconocidos como “sujetos de derecho”, lo que implicaría otorgarles protección jurídica propia para garantizar su preservación y regeneración.

Además, la presentación invoca principios constitucionales como el de no regresión ambiental y el de equidad intergeneracional, al sostener que las decisiones actuales pueden afectar el derecho a un ambiente sano de las futuras generaciones.

Las organizaciones remarcaron que la Patagonia atraviesa un escenario crítico, no solo por los incendios forestales, sino también por el deterioro progresivo de sus ecosistemas.

En ese sentido, solicitaron que la Corte no solo intervenga, sino que también mantenga el seguimiento del caso para asegurar el cumplimiento de eventuales medidas.

“No estamos solo ante una crisis de incendios, sino ante un debilitamiento de los mecanismos de protección ambiental”, advirtieron.

Con este amparo, buscan que la Justicia adopte un rol más activo y preventivo, estableciendo lineamientos estructurales para la protección de los recursos naturales en el sur del país.