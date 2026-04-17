ANMAT prohibió cosméticos infantiles por riesgo sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de una serie de productos cosméticos infantiles al detectar que no contaban con los registros sanitarios obligatorios.

Según informó el organismo, los artículos fueron retirados de circulación por no cumplir con la normativa vigente, lo que representa un potencial riesgo para la salud de niños y niñas.

Por qué fueron prohibidos

La medida alcanza a productos que:

No estaban debidamente inscriptos ante la autoridad sanitaria

Carecían de información verificable sobre su elaboración

No garantizaban trazabilidad ni controles de calidad

Podían contener componentes no autorizados o no declarados

Desde ANMAT remarcaron que, tratándose de productos destinados a la infancia, los controles deben ser aún más estrictos debido a la sensibilidad de la piel infantil y posibles reacciones adversas.

Qué se recomienda

El organismo aconsejó a consumidores y comercios:

Suspender el uso de los productos alcanzados por la medida

Verificar que cosméticos y artículos de higiene tengan registro oficial

Comprar únicamente en comercios habilitados

Consultar ante cualquier reacción médica o dermatológica

Los registros sanitarios permiten conocer quién fabrica el producto, bajo qué condiciones y con qué ingredientes. Sin esa validación, no existe garantía mínima de seguridad.

ANMAT recordó que continuará realizando controles para detectar productos ilegales o no autorizados en el mercado argentino.