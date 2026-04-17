ANMAT prohibió cosméticos infantiles por riesgo sanitario

Según informó el organismo, los artículos fueron retirados de circulación por no cumplir con la normativa vigente, lo que representa un potencial riesgo para la salud de niños y niñas.
Por qué fueron prohibidos
La medida alcanza a productos que:
No estaban debidamente inscriptos ante la autoridad sanitaria
Carecían de información verificable sobre su elaboración
No garantizaban trazabilidad ni controles de calidad
Podían contener componentes no autorizados o no declarados
Desde ANMAT remarcaron que, tratándose de productos destinados a la infancia, los controles deben ser aún más estrictos debido a la sensibilidad de la piel infantil y posibles reacciones adversas.
Qué se recomienda
El organismo aconsejó a consumidores y comercios:
Suspender el uso de los productos alcanzados por la medida
Verificar que cosméticos y artículos de higiene tengan registro oficial
Comprar únicamente en comercios habilitados
Consultar ante cualquier reacción médica o dermatológica
Los registros sanitarios permiten conocer quién fabrica el producto, bajo qué condiciones y con qué ingredientes. Sin esa validación, no existe garantía mínima de seguridad.
ANMAT recordó que continuará realizando controles para detectar productos ilegales o no autorizados en el mercado argentino.