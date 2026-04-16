Desde el jueves 16 de abril se exhibe el film del guionista y director Kristoffer Borgli que protagonizan Zendaya y Robert Pattinson interpretando respectivamente a Emma y Charlie, quienes tienen una relación idílica y están a punto de casarse.

Sin embargo, días antes de la ceremonia, se enfrentan a una crisis cuando unas inesperadas revelaciones desbaratan lo que uno de ellos creía saber sobre el otro. Esto convertirá su relación en un auténtico drama, de proporciones poco menos que épicas. Ante una copa de vino, ambos deciden que va a contar ante unos amigos lo peor que han hecho en su vida. Y es Emma quien hace la confesión más fuerte, conmocionando a todos los presentes y poniendo la boda en peligro por lo que acaba de revelar.

Lejos de presentar una visión idealizada de las relaciones, “El Drama” es una película que resulta incómoda y al mismo tiempo fascinante, al mostrar de forma cruda la fragilidad de los vínculos modernos cuando secretos y verdades emergen justo antes de una boda. La película ha sido definida como “tremendamente poco convencional”, y algunos expertos destacan el modo en que Borgli desafía las fórmulas habituales para tratar temas poco vistos en el cine comercial. Reconocido por sus trabajos anteriores “Dream Scenario” y “Sick of Myself”, Borghli se ha consolidado en el panorama internacional gracias a su narrativa poco convencional y su capacidad para sorprender al público. En “El Drama” lleva su exploración de las relaciones humanas a un entorno aparentemente clásico, pero pronto desvía la historia hacia territorios incómodos y poco frecuentados en el género romántico.

La decisión del director de centrar la trama en revelaciones inesperadas que ponen en duda la confianza y la identidad mutua marca una diferencia clara con respecto a otras comedias románticas recientes. En vez de promover la idea de un amor idealizado y sencillo, El drama muestra la vulnerabilidad de sus personajes. Este enfoque explicaría la incomodidad mencionada por algunos críticos: el público no solo presencia un conflicto entre dos personas. También es invitado a cuestionar sus propias ideas sobre lo que sostiene una relación.

Desde sus primeras presentaciones para la prensa, la crítica ha señalado la fuerte química entre Zendaya y Robert Pattinson. Comentarios como “estoy completamente obsesionada con verlos juntos” y “su dinámica imprevisible y tensa impulsa el filme” reflejan el impacto de una relación que se muestra mucho más compleja y realista que en la mayoría de historias del género. Esta interpretación ha llevado a algunos críticos a calificarla de “estimulante” e “inesperadamente perturbadora”. El trabajo de estos actores no solo aporta profundidad psicológica a sus personajes, sino que también ayuda a que la película supere los clichés habituales de la comedia romántica, atrayendo a un público que habitualmente no se siente atraído por el género. Sus actuaciones parecen ser uno de los principales temas de conversación y análisis tras el paso de la película por las salas de cine.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 16, dom 19 y mie 22 de abril):

21:45 Hs. EL DRAMA (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 18 y lun 20 de abril):

21:45 Hs. EL DRAMA (2D doblada)

Título original: The Drama

Origen: USA

Año: 2026

Género: Comedia dramática romántica

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 46 Min.

Calificación: TBC

Ficha técnica:

Guión y dirección: Kristoffer Borgli

Producción: Ari Aster, Tyler Campellone, Lars Knudsen

Música: Jerskin Fendrix

Fotografía: Arseni Khachaturan

Montaje: Joshua Raymond Lee

Reparto:

Zendaya (Emma Harwood), Robert Pattinson (Charlie Thompson), Mamoudou Athie (Mike), Alana Haim (Rachel), Hailey Gates (Misha), Sydney Lemmon (Pauline), Zoë Winters (fotógrafa de bodas), Michael Abbott Jr. (Blake)