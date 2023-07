Roban ropa y zapatos de un local comercial en Km 8

El hecho ocurrió este domingo por la mañana cuando el establecimiento "Triax" sufrió la rotura de una puerta de vidrio y el hurto de varias cajas de mercadería. No hay registros de cámaras ni huellas dactilares.

El domingo, alrededor de las 10:40, personal policial se presentó en el local comercial “Triax”, ubicado en la avenida Alejandro Maíz y Julio Moreno, tras recibir un aviso de que la puerta de acceso estaba rota. Al ingresar, junto con la encargada del lugar, constataron que faltaban varias cajas de ropa y zapatos, cuya cantidad exacta aún se desconoce porque deben hacer un inventario.

Según informaron las autoridades, no fue posible realizar un relevamiento de datos de interés, como huellas dactilares o rastros de ADN, debido a que la superficie del vidrio roto estaba cubierta de polvo volátil. Además, el local cuenta con un sistema de video vigilancia interno, pero al momento del hecho no había energía eléctrica en la zona, por lo que la central de Triax, situada en el centro de la ciudad no pudo almacenar las imágenes. Tampoco funcionaba el sistema de alarma sonora, que había sido desactivado desde las 9 de la mañana por el mismo motivo.

La policía continúa investigando el caso y pide a los vecinos que aporten cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el robo. Hasta el momento, no hay sospechosos ni detenidos.