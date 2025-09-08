El hombre había sido denunciado por violencia de género y lo condenaron por lesiones leves, pero alegó que sus hijos estaban solos y desobedeció la restricción.

Rompió la perimetral porque su ex dejó a los chicos solos para ir a bailar

Un caso que ocurrió en las últimas horas en la provincia de San Juan volvió a poner el foco en la violencia de género y el cumplimiento de las restricciones judiciales. Fue allí donde Maximiliano Tejada, un hombre que ya había sido condenado en 2020 por lesiones leves agravadas por el vínculo, quedó detenido al regresar a la casa de su expareja, a pesar de tener una prohibición de acercamiento.

Según confirmaron desde la UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) al diario Tiempo de San Juan, Tejada fue acusado de desobedecer la restricción impuesta por la Justicia y de amenazar nuevamente a la mujer.

El juez de Garantías ordenó su prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El argumento del acusado: “Mis hijos estaban solos y uno tenía fiebre”

En su defensa, Tejada sostuvo que fue hasta la casa porque le avisaron que sus hijos estaban solos y que uno de ellos tenía fiebre.

En la misma línea, su abogada Sandra Leveque explicó que su cliente entró al domicilio grabando la situación para mostrar el estado en el que se encontraban los chicos.

La defensora también aseguró que la madre de los menores no estaba en la casa porque, según el relato del acusado, “había salido a bailar”. Tejada aportó videos como prueba, que serán utilizados en el proceso judicial.

Qué delitos investiga la Justicia

A pesar de los argumentos presentados, el hombre quedó imputado provisoriamente por desobediencia a una orden judicial y amenazas en perjuicio de su expareja.

La UFI CAVIG sigue investigando el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos y si hubo incumplimiento de la restricción.