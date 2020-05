Salud: "no nos alcanza para proyectar el futuro"

Por medio de un comunicado los trabajadores de la Salud del Hospital Regional y Alvear informaron sobre la situación que están atravesando frente al contexto actual, destacando que la falta de cobro de haberes en tiempo y forma “nos ha afectado profundamente en nuestras vidas y realmente nos sentimos desprotegidos y desconsiderados por el gobierno provincial”.

Añaden que más allá del “rango de cobro” en el que los ubicaron y “aun cuando se hubiera cumplido con la palabra empeñada de colocarnos a la cabeza del listado de pagos, en relación al resto de la administración pública, nada de eso cambiaría la situación de endeudamiento económico en el que nos encontramos por los atrasos de casi tres meses de cobro y los intereses que allí se generaron, situación de la que, por supuesto, el gobierno no se hace responsable”.

Destacan que “nos han congelado el salario, disminuyendo de esta manera nuestros ingresos por el aumento del costo de vida que todos hemos sufrido. Ya no nos alcanza para alquiler, no nos alcanza para el supermercado, no nos alcanza para los impuestos y servicios, no nos alcanza para movilizarnos, no nos alcanza para la educación de nuestros hijos, no nos alcanza para vestirnos, no nos alcanza para proyectar un futuro”.

Asimismo, ponen foco en una situación particular: “el personal de salud que le prepara la comida a su familiar internado, los camilleros que trasportan los pacientes, los de mantenimiento que cuidan que los hospitales no se sigan deteriorando, las recepcionistas que atienden el teléfono, preparan la historia clínica, reciben al paciente en guardia, el personal administrativo que permite la realización de estudios y posibilita el ingreso de fondos al nosocomio, los choferes que trasportan pacientes, los de limpieza que realizan la higiene, pertenecen a una cooperativa, o por contratos, facturando a la provincia… no cobran jubilación, no tienen ART, seguro médico ni obra social, son monotributistas que, si no trabajan, no cobran, si se enferman no cobran, si se toman vacaciones no cobran”.

Además, “el personal de salud queda fuera de los beneficios crediticios dados por el gobierno nacional por percibir sueldo del estado. Las deudas e intereses acarreados no pueden solucionarse con un bono de $5.000 si los sueldos no son depositados en tiempo y forma”.