Scaloni sigue dando positivo de Covid

No hay dudas que la ausencia de Lionel Messi es lamás sensible que sufre la Selección Argentina de fútbol de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, que comenzará este jueves en el desierto de Calama frente a Chile.

El delantero de Paris Saint-Germain se quedó en Francia, ya que estuvo casi tres semanas para recuperarse del contagio de Covid-19 que sufrió a fin de año. Pero el capitán no será el único que estará de baja ante la "Roja", ya que Lionel Scaloni también confirmó que no podrá viajar.

En la conferencia de prensa previa al traslado al país trasandino, el entrenador de la "Albiceleste" detalló la situación sanitaria dentro de la burbuja montada en Ezeiza, para confirmar, en primera instancia, que Pablo Aimar no será parte de la delegación por ser contacto estrecho de un familiar contagiado.

Posterior a eso, el DT informó que él tampoco podrá estar junto al equipo debido a que, más allá de haber cumplido con el aislamiento correspondiente tras haber contraído el coronavirus, el PCR todavía le arroja un resultado positivo, lo que le imposibilita el ingreso a la nación limítrofe.

"Tanto Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile, hace falta un negativo", comentó ante los medios.

"Me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile. Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente van a estar presentes como parte de cuerpo técnico", continuó el santafesino.

En el plantel también se dieron nuevas bajas por Covid, como las de Alexis Mac Allister y Emiliano Buendía. "Alexis dio positivo anoche. Él y Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar. Nos fastidia porque uno de los dos iba a jugar", mencionó.

Acerca de la falta de Messi para esta doble fecha, Scaloni comentó: "Es evidente que nos encantaría que esté acá. Charlé con él y me dijo que el coronavirus lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien, por eso decidí que lo mejor era que se quedara en su club".

Ya sobre la alineación y sobre el juego, manifestó: "Debemos brindar diferentes alternativas. Creemos que puede ser un buen momento para probar otras cosas. El equipo lo tengo decidido, pero, con todo lo que está pasando, es imposible comunicarlo".

Y cerró: "Espero que seamos un equipo bien plantado ante un rival durísimo. Que los jugadores que van a salir en cancha, sigan demostrando que están a la altura".