Desde el jueves 26 de febrero, estrenándose en simultaneidad con salas de todo el país, se exhibe la nueva entrega de la franquicia que el ya fallecido Wes Craven inició en 1996.

Kevin Williamson, guionista del film original, asume ahora el rol de director, con Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette retomando sus respectivos personajes ya legendarios en esta historia que presenta un nuevo asesino Ghostface, quien aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott ha construido una nueva vida. Pero sus peores miedos se hacen realidad cuando su hija se convierte en el siguiente objetivo. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas.

En los 90, Wes Craven, uno de los directores más grandes e iconicos del terror, creó junto con el guionista Kevin Williamson la historia de un grupo de adolescentes que eran acosados por un asesino enmascarado, inspirado en los slashers de los 80, quine no se detenía ante nada para ir exterminándolos uno por una de las formas más violentas que se le ocurrían. La saga se extendió por cuatro películas, entre 1996 y 2011, recaudando un total de 608 millones en la taquilla global. Y, a partir de 2022, empezó a crecer un poco más.

La preproducción de “Scream 7” es material digno de documentales por todo el drama que se produjo a raíz del despido de Melissa Barrera y las consiguientes marchas de Jenna Ortega y el director Christopher Landon, quien iba a tomar las riendas de la nueva entrega de manos de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. El cuadro que se formó obligó a Spyglass Entertainment, el estudio que despidió a Barrera por sus opiniones sobre la guerra de Gaza, a reestructurar toda la franquicia, que había tomado un rumbo concreto desde el reboot de 2022, pero que ahora se había quedado, literalmente, sin protagonistas. Wiollioamson ha escrito la primera, segunda y cuarta entregas de la saga, aunque siempre ha aparecido acreditado por ser el creador de los personajes. En esta ocasión, es el relevo de Landon como director.

Neve Campbell, quien regresó brevemente para el film de 2022 pero no participó en la sexta película por desacuerdos contractuales, ha decidido volver. En su momento, la actriz señaló que el salario ofrecido no correspondía al valor que ella ha aportado a la franquicia. Williamson respaldó esa postura desde el inicio y ahora enfatiza que su regreso también responde a un mejor desarrollo del personaje. “Hubo una discusión sobre el dinero, sí, pero también sobre el rol”, ha explicado. “Ella no quería aparecer sólo en una escena del final disparando un arma. Quería interpretar un papel, y lo entendimos. Trabajamos juntos para construirlo”. Es la primera vez que Williamson dirige una entrega de la franquicia que él mismo creó. “Neve estuvo a mi lado en todo el proceso”, ha dicho. “Fue una colaboradora increíble, muy generosa. Hicimos esto juntos y fue una experiencia maravillosa. Espero que eso se vea en pantalla”.

CINE COLISEO (jue 26, sab 28 de febrero, lun 02 y mie 04 de marzo):

22:00 Hs. SCREAM 7 (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 27 de febrero, dom 01 y mar 03 de marzo):

22:00 Hs. SCREAM 7 (2D subtitulada)

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Scream VII

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 54 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Kevin Williamson

Guión: Guy Busick y James Vanderbilt en base a los personajes de Kevin Williamson

Producción: William Sherak, James Vanderbilt, Paul Neinstein

Música: Marco Beltrami

Fotografía: Ramsey Nickell

Montaje: Jim Page

Reparto:

Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), Anna Camp (Vecina de Sidney), Joel McHale (Mark Evans), Celeste O'Connor (Amiga Tatum), David Arquette (Dewey Riley), Matthew Lillard (Stu Macher)