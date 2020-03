Se disputa el torneo de Veteranos organizado por el Club Oro Negro

Hoy se llevará a cabo el torneo de fútbol veterano “Aniversario de Comodoro Rivadavia”, organizado por el Club Oro Negro. Se disputará en las categorías Super Master y Senior. Recibirán la visita del conjunto de Colo Colo de Coyhaique, Chile. También habrá participación del fútbol infantil y femenino de la institución, que enfrentará a un combinado de Pico Truncado.

Este certamen se desarrollará en la cancha del Club Oro Negro, ubicada en el barrio La Floresta. Carlos Vargas, referente de la categoría veteranos de la institución, brindó detalles de la competencia. “Este evento se celebrará en el marco de los festejos de la ciudad, por eso lleva el nombre de Aniversario de Comodoro Rivadavia. Lo organizamos con la categoría veteranos de Oro Negro y tendrá cuatro partidos, donde recibiremos a la gente de Colo Colo de Coyhaique, que viene todos los años a nuestra ciudad. Luego, nosotros los visitaremos por Chile”, expresó.

Vargas comentó sobre la formación y participación del equipo en las diferentes competencias de nuestra ciudad. “Además de las categorías A y B que participan en la Liga de los Barrios, tenemos tres categorías en el fútbol de veteranos: en Senior, Master y Super Másters. Venimos hace muchos años trabajando y llevando adelante lo que respecta veteranos junto a Luis Soto, Fabián Velásquez, Daniel Velásquez, Carlos Barro, Claudio Pinilla, Héctor Vargas y Pedro Vargas. Aproximadamente dentro de dos semanas comenzaremos el campeonato 2020 y esto nos sirve de preparación”.

Además, el referente de Oro Negro agregó: “Sin dudas, esto no se podría realizar si no fuera por el acompañamiento que venimos recibiendo del municipio. Por eso, agradecemos al intendente Juan Pablo Luque y al viceintendente Othar Macharashvili. Lo mismo para Hernán Martínez, que siendo presidente del Ente Comodoro Deportes, tiene en claro el esfuerzo que hacemos para llevar esto adelante y siempre nos apoyan con el hospedaje y la comida para atender a los visitantes de la mejor manera”, sentenció Vargas.

PROGRAMA

Cancha: Oro Negro

11:00 Infantiles Oro Negro vs Stella Maris

12:00 Selección femenina: Oro Negro vs Amigas Petroleras de Pico Truncado

13:00 Super Master: Oro Negro vs Colo Colo de Coyhaique

14:00 Super Master: Provinciano vs San Martín

15:00 Super Senior: Oro Negro vs Stella Maris

16:00 Senior: Oro Negro vs Racing

17:30 Final Super Masters

18:30 Entrega de premios