Se inauguró en la ciudad el 4to. Mundialito de Fútbol Femenino

Con la organización del Club Abrazo de Gol y la colaboración de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Ente Comodoro Deportes, se está disputando la 4ª edición del Mundialito de Fútbol Infanto Juvenil Femenino. En la competencia juegan más de 250 jugadoras de toda la Patagonia, en las categorías Sub 11 y Sub 13 (Fútbol 7) y Sub 15 y Sub 17 (Fútbol 9).

Están compitiendo los equipos de Galácticas (Pico Truncado), Racing (Trelew), Deportivo Río Chubut (Rawson), Petroleritas (Río Gallegos), Deportivo Inter (Caleta Olivia), Abrazo de Gol (Comodoro Rivadavia), Club Fontana (Trevelin) y Escuela Municipal Km 5 (Comodoro Rivadavia).

El viceintendente Othar Macharashvili encabezó la ceremonia inaugural del torneo. Lo acompañaron Martín Gurisich (director general de Deportes), Adrián Rodríguez (subsecretario de Transportes de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia), Gilda Contreras (presidente de Abrazo de Gol) y Javier Barrionuevo (Abrazo de Gol).

Gilda Contreras expresó: “Tenerlas acá es un gran placer y un gran orgullo, porque vemos año a año cómo crece este deporte. Esta es la cuarta edición y una vez más tenemos el apoyo de la Municipalidad y del Ente Comodoro Deportes, de toda la organización que ponen al servicio nuestro para que se realice con éxito”.

“Agradecemos también a las familias que acompañan a las jugadoras porque es una oportunidad para que puedan conocer nuestra linda ciudad”, añadió y se refirió a las futbolistas: “Ustedes son una parte fundamental y elemental de nuestra sociedad, solo aquellas personas que trabajan y piensan en equipo logran grandes cosas”. También valoró la labor de los profesores.

Por su parte, Martín Gurisich agradeció la visita de las delegaciones que se acercaron a Comodoro y remarcó “las encuestas a nivel mundial dicen que el fútbol femenino está entre los deportes que más crecieron, es el tercero en el mundo. Los que estamos trabajando en deporte vamos a apostar fuertemente al desarrollo de esta actividad, así que Gilda (Contreras) y Javi (Barrionuevo) a seguir empujando”.

Cerró el acto Othar Macharashvili, quien sostuvo que “yo vi a los integrantes de Abrazo de Gol cuando comenzaron con este sueño del fútbol femenino, el fútbol femenino desde la organización y desde la formación. Estar hoy acá, después de tanto tiempo y ya estar en la cuarta edición de este evento, donde nutre a muchas instituciones de toda la Patagonia, realmente me siento orgulloso por el esfuerzo de dirigentes, jugadoras, profesores y familiares”.

“En los tiempos que estamos viviendo, que podamos seguir desarrollando estos eventos dentro de una política de Estado, porque hacer esto es esfuerzo de todos. Valoro muchísimo a la organización, desde los padres, desde la institución y desde Comodoro Deportes, para brindar lo mejor”, sentenció el viceintendente.

mundialito2.jpeg Foto: Prensa Comodoro Deportes.