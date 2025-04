Se incendió un auto en plena calle

El hecho ocurrió anoche en el barrio Pietrobelli. No hubo heridos, pero el vehículo quedó completamente destruido. La Justicia dispuso el secuestro del rodado.

Un auto terminó completamente destruido por el fuego este martes por la noche en una calle del barrio Pietrobelli, en la zona sur de Comodoro. Según fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 22 horas y fue alertado por el centro de monitoreo urbano, que notificó sobre un foco ígneo en la vía pública.

El siniestro ocurrió en calle 884, entre 887 y 889, donde efectivos de la Seccional Sexta constataron que un vehículo Ford Focus ardía en llamas. De inmediato dieron aviso a Bomberos Voluntarios, que arribaron al lugar con la Unidad 59 y lograron sofocar el incendio. Sin embargo, el rodado quedó reducido a chatarra.

De acuerdo al parte oficial, no hubo personas heridas y no se encontraron cámaras ni testigos del hecho. La Policía consultó a la Red de Seguridad provincial, pero no existía pedido de secuestro sobre el vehículo, según Crónica.

La fiscal de turno dispuso el secuestro del automóvil y ordenó que se tomen fotografías del estado en que quedó el rodado, que presentaba destrucción total. También se solicitó corroborar el domicilio del propietario, a fin de ubicarlo y notificarlo formalmente.