Se levantó el paro del transporte en Rada Tilly

Este jueves a la mañana no circularon los colectivos de la empresa Expreso Rada Tilly. Los choferes decidieron no trabajar en virtud de que aún no les habían pagado los haberes de noviembre.

No fueron pocos los usuarios que se enteraron de la novedad mientras se hallaban en las garitas aguardando su paso; la mayoría eran mujeres que trabajan en casas de familia de la villa balnearia. Mientras algunas optaron por coordinar y no trabajar el día, otras pensaron en juntarse en tres como mínimo y pagar un remis, cuyo valor este jueves era de 5.000 pesos aproximadamente.

El vocero de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Alejandro Quintero, fue quien anunció la medida de fuerza. “Nos encontramos con la noticia de que no a todos los compañeros se les había depositado; entonces se llegó a una medida de fuerza que comenzó muy temprano” dijo el dirigente, advirtiendo que “hasta que no esté el dinero en las cuentas, se va a mantener en ese estado”.

Dijo también que la falta de pago de haberes afectaba “aproximadamente a 30 trabajadores, tanto a choferes como a los que están en la parte técnica y en administración. Obviamente, tuvimos comunicación con la empresa".

Sobre los anuncios del Gobierno nacional, con la quita de subsidios al transporte público y cómo impactaría en la economía de los ciudadanos, el dirigente expresó en radio La Petrolera que “nosotros vamos a tener problemas en nuestro trabajo y me imagino a la gente que viaja todos los días empezará a pagar el boleto mucho más caro de lo que viene pagándolo”.