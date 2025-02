Seguirá preso el imputado por el crimen de "Carita de bebé"

Este viernes al mediodía se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple el imputado Enrique Andrés Silva, en relación con el homicidio agravado de Emiliano Figueroa, alias "Carita de Bebé".

La funcionaria de fiscalía solicitó que se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre el imputado Silva, por dos meses o hasta que se realice la audiencia preliminar de elevación a juicio.

La defensora consintió el pedido de manera excepcional. Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva del imputado Spor dos meses o hasta que se realice la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.

Presidió la audiencia de revisión Ariel Tedesco, juez penal. El Ministerio Público Fiscal, como parte acusadora, fue representado por Fabiola López, funcionaria de fiscalía. Mientras, la defensa de Silva fue ejercida por María de los Ángeles Garro, defensora pública.

La funcionaria de fiscalía se refirió a que este sábado opera la prisión preventiva que le fue dictada al imputado en el control de detención, hace seis meses. Desde entonces la investigación de la causa ha avanzado y el 13 de febrero se presentó la acusación pública del caso por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Silva, con una pretensión punitiva, en caso de recaer condena, de 12 años de prisión.

La Fiscalía planteó que existe mayor probabilidad de autoría y que persisten los peligros procesales tratados en el control de detención.

La parte acusadora argumentó que los riesgos procesales no han disminuido y que no hay otra forma de cautelar el proceso que no sea con la medida más gravosa.

"Falta de arraigo, ya que Silva estuvo prófugo diez días, y por el comportamiento en éste y otros procesos, tiene condenas de cumplimiento efectivo, es decir peligro de fuga."

También se planteó que subsiste el peligro de entorpecimiento ya que el imputado conoce a testigos presenciales del hecho y podría influir sobre su testimonio.

Por todo ello, solicitó que se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre el imputado Silva, por dos meses o hasta que se realice la audiencia preliminar del caso.

La defensora “consintió de forma excepcional” el pedido de fiscalía “ya que no cuenta con un domicilio para evaluar una posible morigeración de la medida”. Rige el principio de inocencia, por lo cual solicitó que se celebre la audiencia preliminar del caso lo antes posible, concluyó la defensa.

Para concluir el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre el imputado ya que persisten los peligros procesales por los cuales se le dictó la medida anteriormente, de fuga y entorpecimiento de la investigación. Además, la defensa consintió el pedido de la fiscal ya que no tiene domicilio para solicitar una morigeración de la medida. Mantendrá la prisión preventiva del imputado Silva por dos meses o hasta que se realice la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.