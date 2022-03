En siete días se pondrá en marcha en el balneario bonaerense de Mar de Ajó, la versión 2022 de los Juegos Nacionales Evita de Playa. Será la quinta edición de la competencia, nacida en 2016, y que se realizó en forma ininterrumpida hasta 2019.

La delegación de Chubut tendrá un total de 58 deportistas que participarán en las disciplinas de aguas abiertas, aguas abiertas para personas con discapacidad, fútbol, hándbol y vóley de playa, canotaje, windsurf y stand up paddle.

En el caso del windsurf, Chubut estará representando por el joven madrynense Santiago Aroz, quien además es uno de los deportistas becados por Chubut Deportes.

Santiago, quien el último fin de semana estuvo compitiendo en el Grand Prix Mendocino, habló con el área de prensa de Chubut Deportes respecto a lo que significa para él, esta posibilidad de representar a la provincia en un evento tan importante.

“Para mí es importantísimo representar a mi provincia en este evento. No había

tenido oportunidad por la pandemia y si bien la represento cada vez que compito, no es lo mismo compartir y vivir esta experiencia con chicos de mi provincia, generar nuevos vínculos y amigos”.

- ¿Que esperas en lo deportivo?

En cuanto a lo deportivo siempre voy por más y quiero estar dentro de los primeros puestos, sé que soy capaz, confío en lograrlo y me apoyo en el entrenamiento que tengo en este momento. Llego con mucha agua y físicamente muy bien. Es muy importante por qué es mi primera vez. Los que competiremos ya nos conocemos, así que sé que cada uno dará lo mejor. Está competencia será la oportunidad para dejar bien posicionada a mi provincia.

- ¿Cómo es tu actualidad deportiva?

Mejor imposible. A principios de febrero viajé a Buenos Aires a una clínica particular con Raúl Saubidet, apuntando al selectivo del mundial ISAF y luego otra clínica con la flota nacional juvenil, para la primera fecha del Grand Prix argentino. Volví a casa los últimos días de febrero y partimos nuevamente a Mendoza para la segunda fecha del Grand Prix argentino y el próximo fin de semana que viene viajaremos a los Juegos de Playa. Llevo varios días entrenando con lo mejor de la flota argentina y eso potencia mucho mi entrenamiento.

- Después de los Juegos de Playa, ¿Cuál será tu próximo objetivo?

Tengo un año interesante por delante. Después de Mar de Ajó me quedarán otros compromisos. Tengo la posibilidad de participar en dos fechas europeas: Garda (Italia) y Silvaplana (Suiza). También está el Sudamericano en Buzios (Brasil), más las dos fechas del ránking argentino. Igualmente para todas estas competencias me urge encontrar financiamiento y no será fácil pero espero poder estar.

- Practicas un deporte individual, ¿qué significa esta posibilidad de integrar una delegación con compañeros que compiten en otros deportes?

Es verdad, normalmente viajo solo a los encuentros o torneos que me tocan, así

que compartir esta experiencia con pares de otras disciplinas es muy bueno

Imagino que conocer a nuevos compañeros, sus entrenadores y sus vivencias será

algo totalmente enriquecedor para mí.

EL WINDSURF

La disciplina de windsurf, es una modalidad del deporte a vela que consiste en esplazarse sobre el agua con una tabla y una vela. En los Juegos Argentinos de laya se competirá en las siguientes clases: en la rama masculina en Raceboard, y en la femenina en Techno 293.

El campeonato está programado a 9 regatas, con un máximo de 3 regatas por día, según las posibilidades climáticas. Todas las velas de Windsurf deberán contar con sus respectivos números, y será obligatorio el uso de salvavidas reglamentario.