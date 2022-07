Shakira y Piqué inician una "guerra" por la tenencia de sus hijos

La colombiana Shakira quiere irse de España, pero su exesposo no quiere que sus hijos se vayan del país, por lo que comenzaron una guerra por la tenencia.

Recientemente se hablaba de un acercamiento por parte de Gerard Piqué a la cantante de Barranquilla con el objetivo de acercar posturas de cara a la custodia de los hijos de ambos: Sasha y Milán.

Ambos ya están armándose para este complicado proceso por el cual han estado eligiendo a abogados experimentados en estas cuestiones.

En esta ocasión, no existen conflictos en referencia a sus propiedades, al no estar casados, cada uno tiene lo suyo. No obstante, los hijos son un punto de choque al terminar estos doce años de relación.

Según algunas informaciones que se recogieron anteriormente en el diario Sport de Catalunya, Piqué no quiere que sus hijos se vayan a Miami, lugar en el que quiere afincarse la colombiana. Por este motivo la situación podría ser ciertamente beligerante a partir de ahora.

Tendrán que ser los tribunales los que decidan sobre esta cuestión. Por ello, Piqué ha contratado al equipo jurídico Tamborero Abogados, experto en este tipo de cuestiones, mientras que Shakira cuenta con el apoyo de Pilar Mañé, una autentica experta en derecho familiar.