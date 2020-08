"Si no respetamos las medidas, esto va a seguir, no hay magia"

El médico Infectólogo, Jorge Brugna, volvió a plantear la necesidad y la importancia de las medidas sanitarias para evitar que se siga propagando el virus en la ciudad.

“Estamos todos saturados y necesitamos trabajar, es una cuestión de salud mental y de economía, pero esto no quiere decir que no podamos mantener la distancia de dos metros”, expresó en diálogo con La Petrolera.

“Es imposible esperar que se corten los números de casos porque van a seguir apareciendo en tanto y en cuanto no podamos asumir que es cierto que funciona estar a dos metros de distancia, usar el barbijo y lavarnos las manos, van a seguir apareciendo casos”, insistió el profesional.

Asimismo, sostuvo con cierta preocupación que “no es una cuestión de que esto se desmadró, tenemos un virus que es muy contagioso, que en la mayoría de los casos no hace nada, el problema es que, si somos muchos los que nos enfermamos, van a empezar a aparecer los casos graves”.

Sobre los contactos estrechos identificados en la ciudad, que al día jueves eran 460, dijo que “es probable que entre un 10% y un 30% se contagien, con eso vamos a seguir hablando varias semanas, porque además esos 460 a su vez, tienen un montón de contagios”.

“Si nosotros, como comunidad, no respetamos la distancia de 2 metros, no dejamos de saludarnos con el puño, con el codo, no dejamos de tomar mate y no usamos el tapabocas y nos lavamos las manos, esto va a seguir, no hay magia”, expresó Brugna.

El infectólogo recordó que “hace una semana de las investigaciones dieron que donde más contagios hay es en las reuniones familiares, los cumpleaños a la cabeza y no respetar las distancias y el uso de tapabocas en los lugares de trabajo” y dijo “lamentablemente eso no para”.

“Tenemos que ser racionales, no hay vacuna y la manera de disminuir el número de casos son estas medidas tontas que nos cuesta mucho respetar: distanciamiento, usar el tapabocas como corresponde y lavarnos las manos” enfatizó Brugna.

Ante un eventual retroceso de fase, Brugna cree que “en este momento estamos todos muy cansados, en el sentido en que uno tiene que saber lo que le puede pedir al otro y está en condiciones de hacer”.

“No hay que saludarse con codo o con puño, no hay que acercarse” volvió a recomendar.