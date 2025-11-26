Siete acusados por la sustracción y ocultamiento de Loan

El caso Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en junio de 2024 en Corrientes, tiene nuevos avances con la designación de la fecha para la audiencia preliminar y la confirmación de que se unifican las dos causas, por lo que 17 acusados llegan a juicio oral.

María Belén Russo Cornara, abogada querellante, habló con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que el próximo 27 de febrero de 2026 a las 09.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos. Sobre esto último, destacan que la fiscalía podría llegar a presentar un listado de más de 700 personas para declarar.

“En el caso hay muchos testigos, y se sabe que varios podrían llegar a declarar lo mismo, por lo que se puede reducir el número para agilizar el proceso”, destacó Cornara.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegan a juicio oral por la desaparición del pequeño en la localidad 9 de Julio.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.

Días atrás el Tribunal de Corrientes, encargado del juicio oral, ratificó la competencia federal, luego de rechazar un planteo de una de las defensas que solicitaba que el caso vuelva al fuero provincial debido a que no se había comprobado la hipótesis de trata de personas.qMRhNA

Acerca de los rastrillajes que se llevan a cabo desde mediados de noviembre, Cornara le expresó a NA: "Confiamos plenamente en lo que se está haciendo y como se está haciendo".

"Por el momento no aparece nada, lo cual es bueno y malo a la vez, pero nos ayuda a ir descartando hipótesis", añadió.