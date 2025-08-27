Sin Mundial por primera vez en 52 años: La TV Pública no transmitirá el evento

Por primera vez desde 1974, la TV Pública no transmitirá la Copa del Mundo. El Gobierno nacional confirmó que no comprará los derechos de transmisión para el Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Esta decisión se enmarca en la política de recortes del Estado y tiene un costo de aproximadamente siete millones de dólares.

El Gobierno aseguró que no es una "decisión política" y que simplemente prefirió no gastar esa suma en fútbol. Aunque la medida ya fue comunicada, todavía hay tiempo para revertirla hasta diciembre, si las autoridades lo consideraran necesario.

El canal estatal ha sido un pilar en la transmisión de la Copa del Mundo para los argentinos, con emisiones gratuitas desde el Mundial de Alemania 1974. En algunas ediciones fue el único medio que ofreció el servicio, mientras que en otras compartió la señal. La última vez que no llegó a todo el país fue en 1998, cuando su cobertura se limitó a algunas provincias.

Esta resolución se suma a otros cambios en la emisora estatal, que ya había dejado de transmitir un partido de las Eliminatorias entre Argentina y Chile en septiembre de 2024. Además, se espera que el canal sea auditado en los próximos meses.

A modo de comparación, en el Mundial de Qatar 2022, el Estado había gastado cerca de 10 millones de dólares en derechos y costos operativos. Si bien la transmisión generó ingresos por 12 millones de dólares en publicidad, el 20% de esos fondos provino de publicidad de organismos públicos y provinciales.