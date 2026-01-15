Sin piedad

Desde el jueves 22 de enero, en estreno mundial un día antes que en los EE.UU., se exhibe el thriller de ciencia ficción del director Timur Bekmambetov que protagonizan Chris Pratt y Rebecca Ferguson, Imagina que despiertas y te encuentras amarrado a una silla, cara a cara con una jueza que te informa de que has sido acusado de asesinato y de que, si no consigues demostrar tu inocencia en 90 minutos, serás ejecutado al instante. Tienes acceso a todo el material grabado por cámaras que ha sido almacenado en la red.

Puedes utilizarlo para exponer tu caso y para convencer a la jueza de tu inocencia. Sin embargo, todo ese material de vigilancia, tanto sea privado como público, podría acabar siendo lo que demuestre tu culpabilidad. Es el año 2029 y el detective Chris Raven tendrá que lidiar con un sistema avanzado de inteligencia artificial que él apoyó en su día, antes de que el mismo determine su

“Es un thriller intenso y trepidante, una nueva forma de abordar el formato screenlife con un tema muy entretenido, serio e impactante”, afirma Bekmambetov. “Me enamoré al instante de esta historia, que es al mismo tiempo película Screenlife y una tradicional. Trata sobre cómo nos comportamos e interactuamos con la tecnología a nuestro alrededor”. “Es un thriller de suspense con un toque de ciencia ficción, aunque en unos años podría considerarse una historia real”, señala el productor Charles Roven. “En el mundo aparecen innovaciones constantemente, y la inteligencia artificial es una de ellas. Puede acabar siendo buena o mala, dependiendo de cómo la utilicemos”. “Cuando leí el guion me pareció una historia de misterio muy ingeniosa”, comenta Chris Pratt, “muy distinta a todo lo que había leído antes, y eso es mucho decir, porque lo leo todo. Pero este me llamó la atención de verdad”.

“Es una película con múltiples géneros”, añade Pratt. “Es un drama judicial, un thriller, una película de misterio y una de acción. Y utiliza el screenlife, un formato que Timur ha explorado ampliamente. Eleva todo eso a cotas completamente nuevas”. “Pone de relieve las carencias de un mundo en el que la inteligencia artificial está creciendo, pero teniendo limitaciones a la hora de revelar la verdad”, afirma Rebecca Ferguson. “Por un lado confiamos en la precisión de sus respuestas, aunque lo real es que deberíamos cuestionar cada vez más lo que nos dice internet”.

Aunque está ambientada unos años en el futuro, “Sin Piedad” habla directamente del momento actual en el que hay una creciente inquietud en torno a la inteligencia artificial y las cuestiones morales que surgen en la sociedad. Hay una sensación de urgencia en el ambiente.

“El gobierno creó el tribunal Mercy para controlar la delincuencia. Es una forma de decir que, si cometes un crimen hoy, mañana estarás muerto”, explica Pratt. “En la película, el sistema judicial humano se considera defectuoso y lento, así que se recurre a la inteligencia artificial para demostrar la inocencia o la culpabilidad de una persona. No hay abogados. El acusado está atado a una silla Mercy frente a la jueza de IA, con grilletes y 90 minutos para demostrar su inocencia. Hay un panel táctil que puede utilizar, y la silla incorpora un mecanismo capaz de descargar un pulso sónico letal directamente en la cabeza si el acusado es declarado culpable”.

Género: Ciencia Ficción, Thriller

Origen: Reino Unido, Rusia, Estados Unidos

Título original: Mercy Año: 2026

Formato: 2D Duración: 1 hora, 40 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Timur Bekmambetov

Guión: Marco van Belle

Producción: Robert Amidon, Timur Bekmambetov, Majd Nassif, Charles Roven

Música: Ramin Djawadi Fotografía: Khalid Mohtaseb

Montaje: Lam T. Nguyen, Austin Keeling, Dody Dorn

Reparto:

Chris Pratt (Chris Raven), Rebecca Ferguson (Jueza Maddox), Annabelle Wallis (Nicole Raven), Chris Sullivan (Rob Nelson), Kylie Rogers (Britt Raven), Rafi Gavron (Holt Charles), Kenneth Choi (Ray Vale), Ryan Hailey (Hombre sin hogar)