Sobreseyeron al policía que baleó a "Chano"

Facundo Amendolara, el policía que hirió de un balazo al músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier en julio de 2021, cuando éste estaba bajo una crisis psiquiátrica en su casa de Exaltación de la Cruz, fue sobreseído hoy por la Justicia de Zárate-Campana, que consideró que actuó en "legítima defensa".

De esta manera, quedó archivada la causa en su contra por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial" que se había iniciado en su contra tras el episodio que mantuvo con el exlíder de la banda Tan Biónica, de 41 años.

El juez Julio Andrés Grassi, a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Zárate-Campana, dictó el sobreseimiento, que había sido solcitado por el fiscal de la causa, Alejandro Irigoyen, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de ese departamento judicial, al considerar que el policía disparó cuando "Chano" intentó atacarlo con un cuchillo en medio de un presunto brote psicótico.

La madre del músico, Marina Charpentier, no apelará la medida en su carácter de particular damnificada. "No tenemos energía de sobra para perderla en rencor, en dolor y en hacerle daño a una persona que seguramente no lo hizo con mala intención. Ojalá Amendolara siga con su trabajo y lo capaciten. Mi hijo, gracias a Dios, está bien y trabajando mucho para salir adelante. Vamos a aceptar esta resolución y no vamos a apelar", dijo a Télam.

En tanto, el abogado del policía, Fernando Soto, se mostró conforme con la decisión de la Justicia y sostuvo que "hay un montón de policías que, como él, obraron en las mismas condiciones y están condenados”.

En su pedido de sobreseimiento, al que accedió Télam, el fiscal Irigoyen aludió a la declaración espontánea de Amendolara, cuando refirió que "no era su intención agredir, ni lesionar" a "Chano", "pero tuvo que hacerlo para salvar su propia integridad física, habiendo esperado hasta último momento para defenderse".