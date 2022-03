Soldados se casaron en plena guerra

El pasado 24 de febrero Rusia invadió Ucrania y dio inicio a una sangrienta guerra que mantiene en vilo al mundo. Pero, en medio de los bombardeos, los intentos desesperados de los ucranianos de abandonar el país para salvar sus vidas, se vivió un lindo momento en Kiev, la capital de Ucrania: allí, Lesya y Valeriy, contrajeron matrimonio.

El insólito hecho, dado el contexto, ocurrió exactamente en la frontera de Kiev, ya que ambos soldados se encuentran en la facción de defensa territorial. La historia la dio a conocer Paul Ronzheimer, un reportero alemán que contó que los novios tenían la boda planeada de antemano y no querían cancelarla, por lo que intercambiaron votos cerca de una posición ucraniana.

En el video se puede ver a los dos disfrutando con un ramo de flores y una copa en mano, mientras el resto de sus compañeros celebraron con una serenata. Todos estaban con sus respectivos uniformes de soldado.

Las insólitas imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde varios usuarios se emocionaron y elogiaron al flamante matrimonio.

Lo cierto es que, este amoroso momento no fue el único que se vivió en medio de la tragedia que azota a Ucrania. El jueves pasado, un soldado ruso se rindió para “salvar su vida” y fue asistido por un grupo de mujeres ucranianas. Al joven le dieron comida, abrigo y lo ayudaron a hacer una videollamada con su mamá.

Mientras el chico toma una taza de té y come una torta, realiza una llamada con su mamá para avisarle que está bien y no puede contener ni disimular la emoción.

El video, que se volvió viral en las últimas horas, demuestra la solidaridad de los ciudadanos ucranianos al rescatar a un soldado del ejército de Vladimir Putin.

“Son soldados jóvenes que no tienen la culpa, no saben por qué están aquí”, se escucha decir a uno de los hombres que estaba filmando la situación. Del mismo modo, en las redes sociales aseguraban que, por su forma de comer y beber, se notaba que no se alimentaba desde hace varios días.