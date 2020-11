Supo que su clienta era empleada de Salud y no le qusio cobrar

Se trata de Marina Alonso quien se desempeña en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y a través de su red social Facebook contó y agradeció gesto que tuvo el cerrajero de “Los Prácticos al enterarse que trabajaba en la Salud pública.

El hombre decidió no cobrarle al descubrir que era profesional de Salud y se encuentra trabajando en medio de la pandemia del coronavirus.

“Hoy fui a hacer una copia de las llaves de dos puertas de mi trabajo, y a comprar un candado, en este lugar, q queda en la calle Dorrego y Alsina, super amable en su atención el hombre q allí trabaja, al momento d cobrarme y al pagar, m pregunto al verme c la chaqueta d trabajo , si trabajaba en el hospital regional y le dije q si, enseguida m devolvió la tarjeta d débito c mi DNI y m dijo.." deja , es gratis ,..no t cobro xq ustedes la vienen peleando día a día x nosotros c todo esto ( x el covid) ...me podrán decir q es una boludez pero m emocioné hasta las lagrimas, se lo super agradezco, y recomiendo q vallan a llevarle trabajo a esta buena persona, q todo s multiplique para el, millones d bendiciones” posteó la mujer.