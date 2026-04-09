Aparecieron arañas pollito en una playa de Puerto Madryn

Una tarántula de patas peludas y andar pausado paseó por la orilla de El Doradillo y se remojó en el agua. La sorpresiva aparición quedó filmada.

Esta vez los gigantes que se dejaron ver en El Doradillo, a pocos kilómetros de Puerto Madryn, no llegaron del mar. No hubo ballenas francas australes asomando entre las olas ni colas emergiendo a metros de la orilla. El protagonista del avistamiento apareció desde la estepa, caminó sobre la arena con una calma casi teatral y se dirigió, sin prisa ni pausa, hacia el agua, a remojar sus patas cual un bañista más. Era una araña pollito de gran tamaño.

El video que inmortalizó la inesperada escena no tardó en circular por redes sociales con la velocidad que solo alcanzan esas imágenes que combinan lo impresionante con lo inesperado.

El registro fue obra del usuario de Instagram conocido como Fotero Patagónico y difundido también por varios medios chubutenses.

En las imágenes se ve al arácnido avanzar sobre la arena clara de la costa del Área Natural Protegida El Doradillo, ubicada a unos 20 kilómetros de Puerto Madryn y santuario de las ballenas francas, en Chubut.

Su cuerpo oscuro y peludo contrasta con el suelo claro; sus patas largas, cubiertas de vellosidades, se mueven con una lentitud que, lejos de resultar inofensiva, magnifica la sensación de estar ante algo formidable. La cámara sigue al animal de cerca, sin perder detalle de su tamaño ni de su textura.

Lo que termina de redondear el video es la elección musical de Fotero Patagónico para ambientarlo. La melodía elegida es de aire oscuro y fantástico, del tipo que evocaría sin esfuerzo las bandas sonoras de Merlina o Los Locos Adams: un terror gótico en clave de comedia donde lo siniestro y lo encantador conviven sin mayor problema.

El resultado es que la tarántula patagónica, caminando resuelta hacia el mar, adquiere en el video la dignidad ceremonial de una criatura de cuento. Un detalle que no pasó desapercibido entre quienes lo compartieron.

Según la descripción de Diario Jornada, el arácnido llegó hasta el agua, se refrescó y regresó hacia la estepa. Y los caminantes que se encontraban en el lugar en ese momento se llevaron una sorpresa difícil de olvidar.

La "araña pollito": imponente pero inofensiva

Según se informó, se trata de un ejemplar de la especie Phrixotrichus vulpinus, conocida popularmente como "araña pollito" o "tarántula zorro austral", perteneciente a la familia Theraphosidae.

Sus características más llamativas son el gran tamaño —las hembras adultas pueden alcanzar una envergadura de entre 12 y 14 centímetros— y el cuerpo densamente cubierto de pelos.

El cefalotórax es negro; el abdomen presenta pelos rojizos y anaranjados, con dos parches de pelos urticantes en la zona dorsolateral.

Las patas también lucen vellosidades muy largas. Los machos son ligeramente más pequeños, con patas proporcionalmente más largas y abdomen más reducido.

A pesar de la impresión que genera a simple vista, la especie no representa peligro para los seres humanos. Su veneno no tiene importancia médica.

El elemento que sí merece atención son sus pelos urticantes, que pueden provocar irritación en la piel o molestias en los ojos en caso de contacto.

Una mordida, si ocurriera porque el animal se siente amenazado, produciría un dolor comparable al de una picadura de abeja, pero nada más que eso.

Daniel Aldo Gómez, biólogo con especialización en Ecología y docente de la materia Fauna de la Patagonia en la carrera de Guía de Turismo del ISETP del Ministerio de Educación de Río Negro, describió la especie a raíz de un avistamiento similar ocurrido en Bariloche en febrero de 2026.

"Se trata de la tarántula zorro austral, conocidas generalmente como arañas pollito. El nombre científico es Phrixotrichus vulpinus y pertenece a la familia Theraphosidae. Aparentemente es un macho porque posee un abdomen más pequeño, en relación al cefalotórax (la parte negra anterior). No es una especie venenosa", afirmó el especialista en diálogo con ANBariloche.

Una habitante de la estepa que pocas veces se deja ver

La Phrixotrichus vulpinus es propia de la estepa patagónica y forma parte de la fauna habitual de la región, aunque rara vez resulta visible para el público. Habita en madrigueras de baja profundidad que construye bajo tierra o debajo de rocas y troncos. Tiene hábitos nocturnos y una dieta carnívora basada en insectos y pequeños roedores. No teje telarañas para cazar: en cambio, utiliza los pelos sensitivos de sus patas para orientarse, ya que su visión es muy limitada. Su rol en el ecosistema es valioso: controla plagas de manera natural, sin insecticidas.

Cada avistamiento de esta especie genera impacto, precisamente porque es difícil de ver en el día.

Lo que resultó llamativo en este caso fue el escenario elegido —o al menos transitado— por el ejemplar: la costa de El Doradillo, un área protegida mundialmente conocida por los avistajes de ballenas francas australes en temporada de reproducción y por las caminatas a orillas del mar.

Esta vez, la sorpresa no llegó desde el agua sino desde el suelo, y desde una criatura que también forma parte del paisaje patagónico aunque muchas veces pase inadvertida.