Susana Giménez reafirmó su apoyo a Milei: "está haciendo cosas fantásticas"

Después de mucha expectativa, Susana Giménez comenzó los preparativos para su inminente regreso a la televisión. Luego de cuatro años alejada de la pantalla chica, la icónica figura de los medios se mostró emocionada por su nueva etapa bajo los reflectores. Pero eso no fue toda la razón de su alegría, sino que también aprovechó para dedicarle unas palabras al gobierno, el cual se encuentra presidido por Javier Milei.

En medio de un móvil para Intrusos (América TV), la presentadora recibió todas las consultas del cronista mientras salí de su auto, donde permaneció para responder todas las consultas. En alusión al mal recibimiento que tuvieron los dichos de Guillermo Francella respecto al presidente de la Nación, la actriz fue contundente y señaló: “Qué raro es criticar, este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas, no me importan, pero no las leo. ¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos, es lo único que pasó. Igualmente, que piense lo que se le dé la gana, para eso vivimos en democracia”.

“Por supuesto que apoyo a este gobierno ahora, muchísimo, porque está haciendo cosas fantásticas y yo no lo voté”, dijo sobre la gestión de gobierno. A su vez, el notero le consultó por una posible nota al líder de Libertad Avanza, la cual se iba a dar a inicios de este año pero se suspendió. Entusiasta por la idea, la conductora reveló que “sí, seguramente”.

Desde el interior de su auto, al recordar los motivos detrás del aplazo de su encuentro con el mandatario, ella le confió al enviado del ciclo: “No solamente me enfermé, sino que recién acababa de asumir y quería ver cómo era su política, y me parece que es bárbaro”.

Sosteniendo esa misma línea, el periodista le consultó a Susana si el primer invitado a su programa iba a ser Milei. Manteniendo el misterio por el momento, intentó evadir la pregunta y le respondió: “Vamos a ver, no puedo decir nada”.

Cabe mencionar que la entrevista con el líder del Poder Ejecutivo argentino tenía planeado grabarse el domingo 4 de febrero, desde la Casa Rosada, para luego emitirse por la pantalla de Telefe al siguiente día. Sin embargo, la diva de la televisión debió posponerlo de improviso. Según el comunicado que publicó la emisora, el encuentro se pospuso debido a ´circunstancias imprevistas en la salud de nuestra conductora´”.

A su vez, Giménez se pronunció al respecto y aseguró que tenía muchas ganas de volver al canal, pero que debió priorizarse debido a su estado. “Estaba emocionada con este encuentro, pero tengo que pensar en mi salud. Espero recuperarme pronto y poder realizar esta entrevista tan esperada”, sostuvo en ese entonces.

En el mismo móvil para el ciclo de Flor de la V, la diva de la televisión también habló de su presente: “Ahora voy a hacer las fotos institucionales para el canal”. También le comentó cómo se sentía al retomar su lugar como conductora, a lo cual comentó que se sentía “ansiosa, con miedo”, y destacó que “después de la Copa América voy a ir”.

“Hace cuatro años que no hago tele, yo pensaba que solo dos”, señaló, detrás de sus grandes anteojos negros, al referirse a su tiempo lejos de los medios de comunicación. También hizo referencia al gran proceso que le llevó preparar este nuevo programa: “Tuvimos una reunión muy grande de lo que vamos a hacer”.

