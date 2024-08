Taboada: "la hijaputez de este gobierno no tiene límites"

“La ‘hijaputez’ de este gobierno no tiene límites”, afirmó este jueves Jorge Taboada, quien además calificó de “malvado, perverso e inhumano” el impacto de las medidas que adoptan Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

El dirigente sindical del gremio de los camioneros y exdiputado nacional volvió a encabezar este jueves una movilización en contra de los últimos aumentos en los servicios, la cual terminó esta vez en el Concejo Deliberante, donde se reunieron con legisladores locales.

“Esto se agrava cada vez más y por supuesto siempre recae en el bolsillo de los que menos tienen. Sacan subsidios al transporte; al gas; a la electricidad y no paran. Esto arrancó el 10 de diciembre y la gente la pasa cada vez peor. No entiendo cómo la gente es tan pasiva”, añadió Taboada, quien luego señaló que “eso es a nivel nacional; no podemos agregar mucho más a la ‘hijaputez’ de este gobierno”.

SOLUCION POLITICA

A continuación se refirió a las movilizaciones que se efectúan en esta ciudad para rechazar los aumentos en servicios básicos.

“En Comodoro Rivadavia está pasando algo muy particular, que es que se paga muy por encima del promedio del resto del país. Como decía un vecino, hay algo mal que no está bien acá. Por eso estamos acá. Queremos que el intendente convoque a una reunión y el compromiso de funcionarios y concejales. Son pasos que damos para darle tranquilidad al vecino”, añadió en referencia a una serie de pedidos que incluyen desde condonaciones de deudas contraídas con la SCPL por sus últimos aumentos, hasta que los concejales retomen la potestad de decidir sobre las subas en energía y cloacas, la cual cedieron en octubre del año pasado por iniciativa de la exconcejal Viviana Navarro.

Taboada sostuvo que “no hay mensaje en contra de nadie acá. Esto no es un tema partidario. Nosotros somos actores sociales, pero todo aquel al que la gente votó tiene que ponerse a buscar soluciones, más allá de las banderías políticas que defienda. Acá hay un problema que debe resolver la política”.