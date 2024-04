Tensión en edificios públicos por la protesta de ATE

En el primer día hábil tras el fin de semana extralargo por Semana Santa y el Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas, comenzó la protesta nacional impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en rechazo a los más de 11.000 despidos en la administración nacional. La medida comenzó pasadas las 9 e incluye, además de un paro nacional, un ingreso masivo a distintas oficinas públicas.

Los primeros momentos de tensión se vivieron en la sede del Inadi, cuando minutos después de las 10, el grupo de trabajadores despedidos logró vencer la valla policial que habían formado un grupo de agentes y lograron ingresar al edificio. Más tarde, a las puertas del lugar llegó la Infantería para reforzar la custodia. La misma situación se vive en otros edificios donde funcionan distintas dependencias estatales.

MILITARIZACION DE LA SOCIEDAD

Tanto la Policía Federal como efectivos porteños se encuentran apostados en cada uno de los edificios públicos como la Cancillería, el Servicio Meteorológico Nacional, el ex Ministerio de Trabajo y la sede central del Conicet, entre otros. Las protestas también se replican en algunos puntos del resto del país.

En medio de las protestas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “el número ronda los 15 mil contratos que no se han renovado” y aseguró que “es parte del trabajo para achicar los gastos del Estado, personal que no es necesario que siga cobrando un ingreso del Estado; del otro lado hay un contribuyente que lo paga”.

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero advirtió a quienes protestan: “Lo que sea fuera de la ley tendrá las consecuencias correspondientes de cada caso”.

En la previa, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró: “El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”. Según el recuento realizado el fin de semana por el gremio, los despidos ascienden a 11.000 en toda la administración pública, un número que se aproxima a los 15.000 que el presidente Milei aseguró haber alcanzado durante su gestión.

“Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, argumentó el dirigente sindical.

BULLRICH, “SHOWMAN”

En la previa de la protesta, el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, señaló a FM La Patriada: “Nuestros compañeros son compañeros de laburo, no es la guardia pretoriana. No vamos a entrar a romper. El imaginario social que tiene la ministra Bullrich es de alguien muy fantasioso; tiene la necesidad que haya una acción bélica y la desarrollarán ellos, nosotros no vamos a provocar una acción que pueda poner en riesgo a nuestros compañeros”.

“Esta ministra es una showman que necesita mostrar sangre. Mis compañeros no necesitan que los caguen a palos y los metan presos”, agregó.

El otro sindicato del sector, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), eligió una estrategia diferente para reclamar contra el ajuste y los despidos en el Estado: realiza protestas específicas en las dependencias afectadas por los recortes, como la ANSES y las secretarías de Trabajo y de Salud, entre otras, con asambleas y batucadas para exteriorizar sus reclamos. Fuentes del gremio que lidera Andrés Rodríguez anticiparon que podrían concretar paros de 2 o 4 horas, aunque no está previsto por el momento una huelga de 24 horas ni mucho menos la ocupación de los edificios, como ATE.