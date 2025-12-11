Terror en Shelby Oaks

Mia es una mujer marcada por la trágica desaparición de su hermana Riley, quien con unos amigos producían una serie en YouTube, recorriendo sitios abandonados y embrujados. La única pista que dejó fue una cinta de video que parecía capturar la presencia de un hombre no identificado. Doce años después, Mia sigue poder cerrar este capítulo, y aunque muchos la dan por muerta, nunca ha perdido la esperanza de que su hermana siga con vida. Obsesionada con conseguir la verdad, su búsqueda la lleva a descubrir una nueva cinta de VHS más aterradora con indicios del paradero de Riley. Dispuesta a encontrarla, Mia decide viajar a Shelby Oaks, donde comienza a descubrir oscuros secretos relacionados con su pasado y un demonio potencialmente real que posiblemente esté detrás de todo esto.

“En 2016 estábamos grabando nuestro cuarto especial de Halloween, una serie de vídeos que publicábamos mi mujer y yo en YouTube en octubre para celebrar el mes más terrorífico del año”, dice Struckman. “En aquella ocasión la temática eran películas ambientadas en cabañas en el bosque y filmamos el especial en una caseta en mitad de la nada en Tennessee. Además de los vídeos, grabamos una pieza que serviría de hilo conductor entre las películas seleccionadas y estaba protagonizada por una persona enmascarada y armada con un cuchillo que documentaba sus fechorías con una cámara VHS. De camino a casa nos dimos cuenta de que esa pieza nos podía dar bastante juego, y nos pasamos el viaje hablando de cómo convertirla en un largo sobre la desaparición de unos investigadores paranormales”.

“Lo que empezó siendo la historia de unos YouTubers evolucionó hasta convertirse en una trama mucho más oscura e inquietante, con consecuencias aterradoras para los personajes. El guion no tenía una estructura convencional y yo no tenía experiencia como realizador, por lo que se nos hizo bastante cuesta arriba generar interés por el filme. Tras varios meses de intentos de financiación frustrados, y desoyendo todo tipo de consejos bienintencionados, puse en marcha una campaña de micromecenazgo sin saber muy bien cómo iría. Cuál fue mi sorpresa cuando Shelby Oaks recaudó casi 1,4 millones de dólares y se convirtió en la película de terror con mayor financiación de la historia de Kickstarter”.

“Cuando nos metimos con la posproducción me di cuenta de que me había quedado una película más personal de lo que había imaginado. Me crié en una familia que practica el rechazo y cuando mi hermana abandonó nuestras creencias me obligaron a olvidarme de ella. Yo solo tenía doce años, pero tuve que hacer como que ya no existía y acabé cortando toda comunicación con ella. Me dijeron que mi hermana estaba “espiritualmente muerta” y, a pesar de saber que estaba viva, no volví a hablar con ella hasta que yo también escapé de aquella religión cuando cumplí veinte años. Por eso me toca tan de cerca la historia de esta mujer que se vuelca en localizar a un ser querido y lucha contra los obstáculos infranqueables que se interponen en el camino”.

