Tini Stoessel confirmó el doloroso motivo por el que no anuncia su romance

Si bien, durante su romance con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel solía mostrarse mucho más suelta y cercana al público, luego de eso decidió cambiar de postura. Es por eso que la cantante contó la dolorosa razón por la que decidió comenzar a ocultar su vida privada.

Durante su última relación Tini Stoessel ha sufrido en exceso el poder de la opinión pública, a tal punto que incluso en algún momento llegaron a tildarla de “traer mala suerte” a la Selección Argentina. Es por eso que esto la llevó a cambiar su postura y es lo que la aleja cada vez más de la confirmación de su romance con Young Miko.

“El estar expuesta hace tantos años significó mucho para mí mentalmente y di varias batallas que cada uno las vive como puede y con las herramientas que va teniendo”, comenzó diciendo la cantante sobre cómo fue que hizo para plantarse y tratar de caer bien parada.

Sin embargo, es consciente de que los golpes bajos duelen, por lo que eso la llevó a cambiar su estilo de vida y volverse mucho más introvertida: “Después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal. Eso me llevaron a lugares que no me hicieron bien”.

De esta forma, en diálogo con Rumis, contó que esa es la principal razón por la que ya no se encuentra dando novedades sobre su vida personal, ya que sólo se enfoca en lo laboral: “Entonces hoy prefiero mantenerlo desde otro lado. Obviamente que el día que tenga ganas de compartirlo tampoco me privaré”.

Es por eso que dejó entrever que todo esto que sufrió es la verdadera razón por la que aún no quiere confirmar su romance con Young Miko: “Me encuentro tan feliz de esta manera, que creo que es lo importante, por eso lo estoy guardando, lo estamos guardando desde ese lado, y me parece importante”.

Sin embargo, cuando le consultaron cómo estaba su situación sentimental, respondió con alegría y remarcando que es uno de los puntos más positivos: “(Mi corazón)Está re bien Juli (Poggio). La verdad es que estoy más feliz que nunca”.