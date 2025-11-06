Torres se reúne con Santilli

El gobernador de Chubut y el nuevo ministro del Interior de la Nación dialogarán sobre el Presupuesto 2026 y las retenciones al crudo.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres mantendrá este viernes un encuentro de trabajo con el nuevo ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para dialogar en torno al proyecto de Presupuesto Nacional 2026 y las retenciones al sector petrolero.

La reunión se fijó para las 15 y será la primera que el gobernador mantendrá con el flamante funcionario nacional tras su designación por parte del presidente Javier Milei.

La agenda a abordar tendrá como eje central el análisis del presupuesto previsto para el próximo ejercicio y la situación en torno a las retenciones petroleras, un tema que el gobernador Torres viene planteando desde hace tiempo atrás. En este sentido este encuentro se da días después a la reunión que el mandatario provincial mantuvo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, de la que además participaron intendentes, dirigentes de distintas operadoras y referentes sindicales, entre otros.