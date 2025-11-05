La CGT eligió un nuevo triunvirato para su conducción

El cónclave de la central obrera ratificó este miércoles un nuevo mando colegiado. Se define además la postura de la entidad frente a la reforma laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) renovó este miércoles su conducción por los próximos cuatro años durante el congreso realizado en el estadio de Obras Sanitarias. En esa instancia, fue elegido un nuevo triunvirato integrado por Jorge Sola, del gremio del Seguro; Cristian Jerónimo, del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA); y Octavio Argüello, representante de Camioneros.

La elección del nuevo triunvirato no fue sin conflictos. Sectores con peso, como los representados por Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Abel Furlán (metalúrgicos), pusieron reparos a ciertos nombres -especialmente al de Jerónimo- y amenazaron con formar una lista alternativa o incluso boicotear la elección.

Una de las asignaturas pendientes que dejó el acuerdo fue la representación femenina. El nombre de Maia Volcovinsky, de la Unión de Empleados Judiciales Nacionales, había aparecido como candidata y contaba con apoyo de varias mujeres sindicalistas, pero finalmente quedaría afuera.

El entorno inmediato del congreso cegetista entiende que la nueva conducción enfrentará dos desafíos simultáneos: preservar la unidad de la central -ya golpeada por disputas internas- y encarar la negociación con el gobierno de Javier Milei ante el proyecto de modernización laboral. En ese sentido, se espera que el triunvirato tenga que moverse entre la tensión de la resistencia sindical y una salida de diálogo para evitar una fractura mayor.