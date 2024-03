Trabajadores de Uber se movilizarán el miércoles

Los trabajadores de Uber también están movilizados y anunciaron una marcha al municipio para el mediodía del próximo miércoles 3 de abril, primer día hábil luego del largo fin de semana. Pretenden entregar notas a las máximas autoridades para que se les garantice seguridad a la hora de trabajar. Afirman que se manejan dentro del marco de la ley y tildaron de “violentos” a los remiseros y taxistas que esta semana exigieron de manera poco ortodoxa que solo dejen transportar pasajeros a quienes están dentro de la ordenanza que rige su actividad.

“Somos muchas familias trabajando juntas y queremos que se legisle; que nos den un amparo para trabajar. El año pasado nos recibieron en el Concejo y nos dijeron que íbamos bien; que sigamos avanzando; que creemos una aplicación. No hacemos nada ilegal; estamos respaldados desde el cooperativismo”, expresó Noelia Alderete, integrante de la cooperativa “Comodoro te lleva”, a AZM tv.

DISPAROS EN LA NOCHE

A su criterio, son víctimas de un clima de violencia que ellos no generaron, recordando que “antes de que estuviéramos nosotros, se peleaban entre ellos; taxistas con taxistas; contra los remiseros; por quién podía ir o no al aeropuerto. Ahora se la agarraron con nosotros que lo único que queremos hacer es poder trabajar”.

En este marco, resaltó el episodio ocurrido en la noche del miércoles, cuando alrededor de 40 personas mantenían una reunión y “pasó primero un remis y luego un taxi y dispararon al aire”.

Acotó que “nosotros nos tiramos al piso entre gritos y llamamos a la policía; éramos muchas mujeres; no hubo detenidos. No entendemos cómo no nos resguardan si no hacemos nada ilegal. Solo nos poníamos al tanto de las novedades de nuestra abogada”.

POBRES CONTRA POBRES

Los sucesos de esta semana pusieron de manifiesto una de las facetas de la actual crisis económica que se vive en todo el país. Taxistas y remiseros plantearon que les resulta imposible vivir con lo que recaudan a diario. De allí su protesta exigiendo que las autoridades no permitan el trabajo de Uber y aplicaciones similares. Culpan directamente a otros trabajadores de su actual situación.

En ese marco se inscribe la vigilia del lunes en las puertas del Concejo y su activa participación en la redacción de modificaciones y aclaraciones en la actual ordenanza que rige la actividad relacionada con el transporte de pasajeros.

Para Alderete, “es una locura tratar al pasajero como delincuente y que tenga que ir a declarar a un juzgado. En mi caso, por ejemplo, también tengo vida social y salgo con amistades y familiares que tendrían que ir a declarar. Es una incoherencia lo que quieren hacer en el Concejo”.

“Tienen esa idea de atacarnos en forma violenta. Esto es una persecución contra nosotros; hoy estamos en la mira. Tenemos gente amiga que nos avisa cuando hay controles ‘anti Uber’, pero no tenemos poder porque solo somos trabajadores”, concluyó Alderete.