Tras el papelón, Jonatan Viale no fue a su programa de radio

El periodista Jonatan Viale no asistió a su programa radial tras el fuerte impacto mediático que tuvo la filtración de un fragmento no editado de la entrevista que le concedió Javier Milei para hablar sobre la criptomoneda $LIBRA. El corte muestra la intervención Santiago Caputo ante una respuesta del jefe de Estado, vinculada al escándalo que se originó por su decisión de impulsar la criptomoneda en redes sociales. En cambio, Viale optó por expresarse en redes sociales: “No les voy a dar el gusto”, escribió en X, y dio a entender que se referirá al episodio este martes a la noche.

“ME DA PENA”

Cristina Pérez, quien usualmente realiza el pase radial con Viale, opinó en Radio Rivadavia: “Me parece mal la interrupción, pero tampoco hay que permitir que interrumpan la nota. Prefiero bajar una nota a que me la condicionen. Jamás tuve ningún tipo de condicionamiento. Siempre le pregunté lo que quise al Presidente. No hay que hacer lo que se hizo. No se para la entrevista. No se puede cortar. Hay que defender la profesión siempre, esté el gobierno que esté”.

“A Joni lo quiero mucho. Me da pena lo que pasó anoche. Me da pena. Si a mí me pasa, no sé qué haría yo. Hay una cámara prendida. Y la cámara prendida debe ser respetada por todos. Por el funcionario, por el periodista, por todos. No tendría que haber salido ese crudo. Pero pasó y se conoció. No podemos justificar algo que es injustificable. Hay que ser sensatos y justos en el análisis. Fue desafortunado lo que pasó”, consideró la conductora.

¿QUE HACIA CAPUTO?

La reacción de Caputo, que cumple funciones como asesor presidencial, fue ante una explicación ofrecida por el jefe de Estado respecto del criptogate. En los últimos tramos de la entrevista en TN, Milei resaltó haber promocionado $LIBRA desde su cuenta “personal” de X, a la vez que añadió que su defensa jurídica estará en manos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Ante su planteo, el conductor insistió: “Es un tema en el que participaste como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto”. Tras ello, Milei puntualizó: “Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano porque tuiteé desde mi cuenta personal”.

Viale, entonces, enfatizó también: “Está bien, pero sos el Presidente”. El diálogo continuó con una nueva aclaración del mandatario y una sugerencia del periodista a que revise la descripción de su cuenta en la plataforma de Elon Musk.

El conductor dijo estar en conocimiento de que su usuario lo describe como “economista” y no como “Presidente”, pero reforzó: “Sos el Presidente”. En ese momento, ante los argumentos de Milei, Caputo intervino y pidió que se frene la grabación. Se acercó a Milei y le susurró algo al oído. Luego, le pidió al periodista que repitiera la pregunta.

“Arrancá con la pregunta de vuelta”, se escuchó detrás de cámara, pedido hecho por el asesor presidencial. “Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial”, admitió Viale y agregó, incómodo: “A ver, ¿cómo veníamos?”, a lo que Milei responde: “No sé. Volvé a preguntarme sobre $LIBRA”.