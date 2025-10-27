A primera hora de este lunes, el gobernador Claudio Vidal solicitó la renuncia de la totalidad de su equipo de gobierno, incluidos ministros, secretarios y subsecretarios de Estado.

Tras la derrota, Vidal pidió la renuncia de todo su gabinete

La decisión tiene directa relación con la derrota electoral de su partido político en las parlamentarias nacionales del domingo que lo dejaron en tercer lugar y sin obtener ninguna de las tres bancas de diputados que estaban en juego en Santa Cruz.

Correlativamente el mandatario hará una revisión integral de su gestión de gobierno y analizará el cumplimiento de los programas provinciales, la ejecución presupuestaria y la efectividad de las políticas públicas implementadas hasta el momento.

Puntualmente, Vidal considera necesario "repensar estrategias y evaluar responsabilidades" en cada área del gobierno para fortalecer la gestión y recuperar la confianza ciudadana.

Vale señalar que en los comicios parlamentarios de ayer, el frente electoral Por Santa Cruz, que llevó como candidato a José Daniel Álvarez, obtuvo el 15,47% de los votos (25.646), quedando fuera de la distribución de bancas en Diputados.

El bajo rendimiento electoral generó un impacto dentro del oficialismo, que ahora busca reordenar el equipo y redefinir prioridades de cara a los próximos meses.

Se espera que, tras el análisis correspondiente, el gobernador anuncie a la brevedad cambios en el gabinete provincial.

Fuente: Nuevo Día