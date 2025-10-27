El Patagonico
Tras la derrota, Vidal pidió la renuncia de todo su gabinete

A primera hora de este lunes, el gobernador Claudio Vidal solicitó la renuncia de la totalidad de su equipo de gobierno, incluidos ministros, secretarios y subsecretarios de Estado.

La decisión tiene directa relación con la derrota electoral de su partido político en las parlamentarias nacionales del domingo que lo dejaron en tercer lugar y sin obtener ninguna de las tres bancas de diputados que estaban en juego en Santa Cruz.

Correlativamente el mandatario hará una revisión integral de su gestión de gobierno y analizará el cumplimiento de los programas provinciales, la ejecución presupuestaria y la efectividad de las políticas públicas implementadas hasta el momento.

Puntualmente, Vidal considera necesario "repensar estrategias y evaluar responsabilidades" en cada área del gobierno para fortalecer la gestión y recuperar la confianza ciudadana.

Vale señalar que en los comicios parlamentarios de ayer, el frente electoral Por Santa Cruz, que llevó como candidato a José Daniel Álvarez, obtuvo el 15,47% de los votos (25.646), quedando fuera de la distribución de bancas en Diputados.

El bajo rendimiento electoral generó un impacto dentro del oficialismo, que ahora busca reordenar el equipo y redefinir prioridades de cara a los próximos meses.

Se espera que, tras el análisis correspondiente, el gobernador anuncie a la brevedad cambios en el gabinete provincial.

