Tres chicas denunciaron que las drogaron en un bar

La Justicia allanó el lugar y secuestró los videos de las cámaras y las bebidas que estaban abiertas. El duro testimonio de una víctima: "Desperté en una casa que no era la mía". Creen que podría haber más víctimas.

“Basta de drogar pibas” es la consigna de una marcha que se anuncia para esta tarde en Olavarría, donde en esta semana se abrió una investigación a partir de las denuncias que realizaron tres chicas que aseguran haber sido drogadas en un bar de la ciudad y presuntamente abusadas sexualmente.

Los casos se viralizaron en las redes sociales y poco después el fiscal Lucas Moyano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 19, encabezó un allanamiento en el local denunciado, ubicado en la calle Coronel Suárez al 2200.

Los voceros explicaron que los investigadores realizaron una inspección ocular en las últimas horas, solicitaron el registro de las cámaras de seguridad del lugar para analizar los movimientos en el interior del boliche y se llevaron las bebidas alcohólicas que estaban abiertas para ser peritadas.

“Podemos dar poca información porque estamos en una incipiente investigación en la cual hemos logrado relevar algunos testimonios y con la prueba reunida le solicitamos al juez de Garantías Villamarín la orden de allanamiento para buscar medidas de prueba existentes en el lugar”, explicó el fiscal en una conferencia de prensa.

Moyano aprovechó para aclarar que “los propietarios del bar están colaborando con la investigación” e instó a otras posibles víctimas a que se acerquen a la fiscalía: “Cualquier situación que sea compatible con las que se han viralizado están las puertas abiertas por lo menos para analizar la situación y ver si puede corresponder o no a una intoxicación con una sustancia de estupefacientes o no”, señaló.

“Hemos relevado testimonios, no puedo dar mayores datos. Se está haciendo una medida de investigación que es con fines de preservar la prueba que pueda haber en el lugar”, explicó Moyano, quien no descartó que existan más víctimas.

Testimonios. Uno de los casos se conoció a partir del video que compartió una víctima en su cuenta de Instagram. La joven relató que fue drogada el 7 de octubre del año pasado y despertó la mañana siguiente en un lugar desconocido. Por temor, recién decidió contar su caso cuando supo que otras chicas habían denunciado lo mismo.

La chica recordó que pidió una “caipi de mandarina” y 15 minutos después perdió el conocimiento. “No me acuerdo absolutamente nada. Me desperté al otro día en una casa que no era la mía. No entendía nada. Yo solo había tomado un trago”, aseguró en el video.

“Me tomé un remís desde una casa que no conocía –continúa en su relato–. Cuando llego a mi casa y empecé a procesar lo que me había pasado ya tenía taquicardia. La desperté a mi mamá y le dije ‘me drogaron’. Nunca pensé que esto me iba a pasar a mí y menos en Olavarría”.

La víctima recordó que denunció el caso en la comisaría y que después la llevaron al hospital. “Me sacaron sangre, me hicieron estudios y me dijeron que al otro día iban a ir hasta mi casa. Pero no fueron. La verdad es que estamos tristemente solas y nadie hace nada”, acusó.

Más adelante, explicó cómo fueron estos meses. “Estuve un mes sin poder salir de casa. Un mes con ataques de pánico. Casi siete meses pasaron y no volví a salir. Te sacan las ganas. Pero gracias a que alguien habló yo me animé. La saqué barata. Pero a mí me dejaron sola. Nadie llamó ni a mi mamá ni a una ambulancia”.

La marcha. La aparición de más casos despertó alarma y preocupación en la ciudad, y desde la Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría anunciaron que esta tarde realizarán una protesta reclamando el esclarecimiento del caso. “Basta de drogar pibas” es el nombre que eligieron para visibilizar los ataques.

La movilización está prevista para hoy a las 16 en el Paseo Jesús Mendía. “Nos sumamos a la convocatoria de marchar para abrazar a todas las personas que hayan vivido está violencia y exigir que no pase más. Que las redes de protección que bancan a quienes trabajan en la noche drogando y violentando de manera sistemática y organizada a pibas, pibis y pibes se termine. Y que todos los responsables caigan”, señalaron desde la asamblea.

Frente a las denuncias y los temores de los clientes, el local anunció en las últimas horas que sumaron nuevas medidas de prevención, entre ellas la incorporación de veedores en cada una de las barras, cacheos y escáneres en los accesos. “Los tragos se preparan solo delante del cliente”, aclararon en la cuenta de Instagram.

El local denunciado sigue abierto

Pablo Salerno, el abogado que representa a los dueños del bar, explicó que sus asistidos se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aclaró que el lugar sigue funcionando porque “no existe ningún impedimento legal”.

En una entrevista con el canal local, el letrado dijo que no se clausuró porque “no se ha comprobado que haya ocurrido ningún tipo de delito en el lugar”. “Hay dos o tres víctimas que han sido intoxicadas, a ciencia cierta no se sabe si fue en ese lugar, si fue que venían de una previa, más allá de que los síntomas y lo que se desprende de las declaraciones indican que sí haya sido en el lugar; pero tampoco se ha logrado identificar que haya sido personal del lugar, por lo tanto no hay ningún impedimento para que el local comercial deje de funcionar”, señaló el abogado.

A su vez, apuntó que los estudios toxicológicos realizados a una de las víctimas dieron negativo “en cuanto a alguna sustancia toxicológica de lo que es cannabis y cocaína y algún tipo de ansiolítico. Esos resultados están incorporados en la causa”, dijo según consignó el sitio del diario El Popular de Olavarría.

