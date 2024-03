Ulises Jaitt expuso un polémico chat privado de Jazmín Stuart

Una vez más, el periodista le reprochó a la actriz feminista no haber estado presente a través de Actrices Argentinas cuando Natacha Jaitt denunció que fue violada.

Ulises Jaitt le reprochó, una vez más, a Jazmín Stuart no haber estado presente a través de Actrices Argentinas cuando Natacha Jaitt denunció que fue violada, y expuso un polémico chat privado.

A través de X (antes Twitter), el periodista compartió una conversación privada de la actriz con una persona y escribió: "Le preguntan a Jazmín Stuart por Natacha y ella apuntó al Gobierno".

En el chat difundido por Ulises Jaitt se puede ver que una mujer le preguntó a la artista por qué en su momento no salió en defensa de Natacha, y le recordó: "A Natacha también la violaron. Hipócrita. Vos y todo el colectivo de actrices. ¿Y Natacha qué era para ustedes? No tenés cara de decirme nada. Saltan por algunas, me dan asco".

"¿Natacha que era para ustedes?", insistió la mujer. "Me olvidaba, sos libertaria y pro dictadura. Qué lindo ser humano", respondió Jazmín Stuart. "No, para nada. Dejando la política de lado", le planteó la usuaria.

Cabe recordar que en marzo de 2019, Ulises Jaitt cruzó fuerte a la actriz feminista en la red y cuestionó a Actrices Argentinas por haber dejado sola a su hermana. "La dejaron sola a mi hermana, no jueguen más con ella porque no está para defenderse. Nunca le dieron un abrazo en persona y no estuvieron cuando les pidió estar en Tribunales. Fueron selectivas. Hipócritas", había manifestado el comunicador por aquel entonces.

En respuesta, Stuart expresó: "Ulises, a mí me daba miedo recibir mensajes tuyos un domingo a las 6 am, y sin embargo nunca dejé de escuchar a Natacha. JAMÁS mentiría. Hicimos lo que pudimos. No podríamos haber evitado su muerte, lamentablemente. Abrazo de corazón. @ulisesjaitt Que la Justicia haga justicia".

Y Ulises concluyó: "Te llegó a esa hora porque no tenía señal y te puse solo mi nombre por si te ofrecías en esos días a querer abrazar a mi hermana y no pongas excusas que no te contestó. A otras víctimas las acompañaron, a mi hermana NO. En Tribunales la dejaste sola hipócrita. Que Dios te bendiga".

Natacha Jaitt también había sido muy crítica con Actrices Argentinas por dejarla sola luego de sus denuncia por violación. “Thelma Fardin, Calu Rivero, Dolores Fonzi y Griselda Siciliani nunca me respondieron ni siquiera para mentirme vía WhatsApp. Ahí tienen la verdad. Solo fui un comunicado por escrito, no un ser humano. El ‘nos tocan a una, nos tocan a todas’ debe ser una venta XXX entre ellas”, había expresado la conductora radial –que se asumía como “prostituta”- poco antes de su muerte.