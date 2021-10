Un adolescente fue brutalmente atacado por una patota de rugbiers

La familia del adolescente de 16 años que fue golpeado de forma salvaje durante una fiesta en Luján de Cuyo, Mendoza, recibió un audio que pertenecería a uno de los agresores y donde este confesaría la brutal golpiza.

El audio comienza con la mención de varios detalles que coinciden con los hechos reales: “Anoche fuimos a los 28 del ‘Pollo’ y después nos fuimos a una fiesta en Chacras, y era esa a la que le rompimos la cabeza, era de una guacha del club mío y habían ido todos los del club. Cayeron unos maristas y este gil era amigo de los maristas o es del Maristón”.

“Y se armó la batalla campal, no sabés lo que era, fue como a las 3. No sé qué onda, se empezaron a garrar a piñas al lado mío y eran mis compañeros de rugby. Dije ‘listo acá me meto’, aparte tenía ganas de pelearme”, continúa.

“Y cuando veo que le están dando a un gil, amigo mío, lo veo al rubio ese… Le di, o sea dieron primero a él y, como veo que se agachó, le agarré la cabeza y le di con la rodilla, hermano. Ahí en el ojo manso miedo me dio. Le pegue esa sola cosa y me fui”, finaliza.

Con rspecto al ataque, se supo que la víctima llamó a su padre alrededor de las 4 de la madrugada del domingo tras la golpiza y que fue él quien lo buscó y lo llevó a atender a la Clínica de Cuyo, donde quedó internado.

El joven presenta fracturas múltiples y debe ser sometido a una operación compleja, aunque primero los médicos deben aguardar que se desinflame la zona para poder encarar la intervención.