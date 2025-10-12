Un comandante de Gendarmería fue detenido con seis kilos de cocaína

La Policía de Santiago del Estero interceptó al agente en la ruta 16, cerca de la frontera de esa provincia con Salta y Chaco.

Un médico comandante de Gendarmería Nacional fue detenido junto a otros dos hombres mayores de edad mientras viajaban por una ruta de Santiago del Estero a bordo de una camioneta: entre el equipaje había una mochila con casi seis kilos de cocaína, además de casi $ 1 millón y dinero en moneda paraguaya.

La escena ocurrió en la ruta nacional 16, a la altura del puesto fronterizo de Urutaú, ubicado en el departamento Copo, al norte de Santiago del Estero, muy cerca del límite provincial con Salta y Chaco.

Durante el operativo, personal de la Policía de Santiago del Estero interceptó una camioneta Toyota Hilux y al revisar la carga, con la ayuda de un perro entrenado para encontrar drogas, detectaron cinco panes de la sustancia dentro de una mochila negra que estaba en la caja del vehículo.

Según contaron fuentes policiales, los agentes activaron sus sospechas porque notaron que los ocupantes de la camioneta estaban inquietos o nerviosos. Con las preguntas, uno de los hombres se identificó como gendarme y exigió seguir camino. Ante esa situación, los policías consultaron con la justicia federal y obtuvieron un permiso para requisar la camioneta. Con la ayuda del can “Maia”, descubrieron los panes de cocaína dentro de una mochila negra.

Aníbal David Borda, de 50 años, uno de los detenidos, fue identificado como médico y comandante de Gendarmería Nacional con domicilio en Cerrillos, provincia de Salta. También quedaron arrestados Daniel Ricardo Acosta (39) y Francisco Exequiel Torres (30).

Cuando pesaron la cocaína pudieron comprobar que se trataba de 5,690 kilogramos. Además, se secuestraron cuatro teléfonos celulares -según el parte policial son “de alta gama”, $831.400 en efectivo, $2.000 guaraníes, una campera, camisa y la credencial de Gendarmería Nacional de Borda.

La causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Argibay, de la II Nominación, quien dispuso la detención e incomunicación de los tres mayores de edad. En la Hilux viajaba un menor, de 14 años, que fue puesto a resguardo en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Monte Quemado y horas después, entregado a su madre.

Infobae intentó comunicarse con el ministerio de Seguridad nacional para corroborar el rol de Borda en Gendarmería Nacional pero no obtuvo respuesta.