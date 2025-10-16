Un hombre fue baleado en el barrio San Martín y permanece internado

El ataque ocurrió en la noche del miércoles sobre calle Los Perales. La víctima, identificada como C.T., recibió disparos en ambas piernas y debió ser intervenida de urgencia en el Hospital Regional. La Policía investiga las circunstancias del hecho.

Un violento episodio se registró pasadas las 21 del miércoles en calle Los Perales al 1200, en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia. Un hombre de 33 años, identificado con las iniciales C.T., fue abordado por al menos un atacante que abrió fuego y le provocó heridas de bala en ambas piernas.

Vecinos alertaron a la policía y a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar. La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional, donde fue intervenida quirúrgicamente para estabilizar su cuadro. Su estado de salud se mantenía reservado, y se aguardaba su evolución en las próximas horas.

La investigación quedó a cargo de la Seccional Séptima, que relevó la escena y tomó testimonios para determinar cómo se produjo el ataque y quiénes participaron. El hecho se suma a una serie de episodios violentos ocurridos en distintos puntos de la ciudad en las últimas semanas.