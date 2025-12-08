El fuego consumió una casa de madera ubicada en Código 3516 al 500. Bomberos logró evitar que las llamas afectaran construcciones cercanas. Se investiga una posible falla eléctrica como origen del siniestro.

Un incendio destruyó una vivienda en Fracción 15: no hubo heridos

Un incendio registrado este domingo en Comodoro Rivadavia destruyó por completo una vivienda ubicada en la calle Código 3516 al 500, en el barrio Fracción 15.

El hecho ocurrió cerca de las 21:25, cuando un llamado alertó a las autoridades sobre el avance de las llamas dentro del inmueble. La estructura, construida principalmente con madera, fue rápidamente alcanzada por el fuego.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas. Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar y logró controlar el incendio, evitando que se propagara a viviendas linderas.

De forma preliminar, las pericias apuntan a una falla en las conexiones eléctricas internas como posible causa del inicio del fuego. Las investigaciones continuarán para determinar con precisión el origen del siniestro.