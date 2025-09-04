Un parapentista quedó colgado de los árboles

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 17 horas, en inmediaciones del callejón de Muñoz, en la localidad de El Bolsón. El parapentista salió sano y salvo.

Un parapente que intentaba aterrizar en la zona de Villa Turismo sufrió un incidente este miércoles por la tarde y terminó enredado en las ramas de los árboles. El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, en inmediaciones del callejón de Muñoz, en la localidad de El Bolsón. De acuerdo con los relatos de vecinos, el piloto perdió estabilidad en el descenso y el parapente quedó colgado entre los árboles de la zona.

VECINOS AYUDARON AL PILOTO

Testigos señalaron que “el parapente quedó colgado y el piloto pudo ser rescatado gracias a la ayuda de las personas que se acercaron para bajarlo de los árboles”. Los presentes indicaron que, aparentemente, el incidente no pasó a mayores y que el piloto se encontraba en buen estado tras el aterrizaje forzoso. El descenso no generó daños en la zona ni en terceros, según remarcaron los vecinos que observaron el hecho.

NO SE CONVOCÓ A LAS INSTITUCIONES DE EMERGENCIA

Desde el entorno del piloto confirmaron que ni Bomberos Voluntarios ni la Patrulla de Montaña fueron notificados del episodio. Explicaron que no hubo necesidad de movilizar a las instituciones debido a que “no fue algo grave, el piloto aterrizó de pie y está bien”. El incidente quedó limitado al esfuerzo de los propios involucrados y de quienes se acercaron a colaborar en el lugar. (Info Chucao)