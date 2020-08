Un perro encontró dos ojivas en Rocas Coloradas

Se trata de la mascota de un efectivo policial que lo adiestró para ese tipo de búsquedas. Las ojivas explosivas ya habían sido divisadas por pescadores hace dos meses, pero cuando la policía las buscó en ese momento no pudo hallarlas.

Este viernes a las 18:30 el suboficial mayor Martín Vega, de la comisaría de Kilómetro 8, gracias a su perro “Fidel”, encontró dos ojivas de explosivos militares en la zona de Rocas Coloradas.

El perro fue adiestrado por el suboficial para ese tipo de búsquedas y encontró las ojivas en la zona de Cerro Solano, lugar en donde hace unos dos meses la División de Explosivos de la Policía del Chubut estuvo trabajando en busca de esas ojivas ya que un llamado telefónico había alertado de la presencia de las mismas.

En esa inspección pasada no se pudo ubicar lo que había señalado una persona que había ido de pesca al lugar y las había observado. El denunciante no pudo dar precisiones del lugar por lo que la policía montó un rastrillaje, pero en esa oportunidad no pudo hallarla.

La zona es utilizada por las fuerzas militares del Ejército Argentino para realizar instrucciones por lo que se estima que se trata de explosivos utilizados en esos operativos de adiestramiento.

El suboficial puso en alerta a la comisaría de Kilómetro 8 a cargo del comisario Alexis López y a la División de Explosivos.

Los especialistas realizarán las maniobras pertinentes en las próximas horas para proceder a la seguridad del perímetro y el levantamiento o detonación de los explosivos si así es necesario.