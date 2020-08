Un policía tenía fotos del DNI de Facundo Astudillo

Encontraron fotos del DNI de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que está desaparecido desde el 30 de abril cuando se dirigía desde Pedro Luro a Bahía Blanca. Las hallaron en el teléfono celular de uno de los policías de la bonaerense sospechados en el caso.

Cristina Castro, mamá de Facundo, lo confirmó este viernes en una entrevista con la radio Futurock: "Todo el tiempo me dijeron que mi hijo circulaba sin documentación y ahora aparece la foto del DNI en un celular de una Policía. Que me digan que hicieron con mi hijo".

En sus declaraciones los policías aseguraron que Astudillo no llevaba identificación. "Mientras yo corría llamaba y te buscaba la bonaerense declaraba que no tenias documentación esta foto es del tel de uno de ellos sobre el móvil y para el fiscal y la jueza no mienten cuanta impunidad hay en argentina Devuelvanme mi hijo es todo lo que pido", escribió Cristina en su cuenta de twitter tras enterarse de la noticia.

En tanto, este jueves se realizó un nuevo rastrillaje entre los distritos de Bahía Blanca y Villarino en cercanías de General Daniel Cerri y Ombucta. El operativo fue ordenado por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez con la hipótesis de que el joven pudo haber culminado en ese sector el viaje a dedo que inició el 30 de abril a las 6 de la mañana desde Pedro Luro y por la ruta Nacional 3.

Para sumar a la investigación, se anunció esta semana que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) viajará a Bahía Blanca para participar de la investigación por el caso. La fiscalía solicitó su colaboración por intermedio del Sistema Federal de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación, y se los tuvo por designados para actuar en el marco de la investigación.

DESAPARICION FORZADA

Leandro Aparicio, el abogado que representa a Cristina Castro aseguró que la audiencia que debía realizarse el miércoles por el pedido de recusación del fiscal Ulpiano Martínez fue suspendida, por lo que se espera que se ponga nueva fecha. La familia de Facundo entiende que hay pruebas suficientes para considerar que los policías ocultan información sobre el destino de Facundo.

Astudillo Castro, de 22 años, fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de la localidad de Pedro Luro, con dirección hacia Bahía Blanca en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio y la familia sospecha que se trató de una desaparición forzada en la cual participaron efectivos de la policía bonaerense.