Un preso se prendió fuego y está grave

Este domingo por la noche, un interno del Instituto Penitenciario Provincial, ubicado en Trelew, se prendió fuego intencionalmente con un colchón.

Este domingo, poco después de las 23 horas, en el Instituto Penitenciario Provincial ubicado en Ruta 25 entre Trelew y Puerto Madryn se registró un incendio en el módulo 5. Los efectivos policiales en el lugar comenzaron a escuchar gritos y en la celda 4 encontraron al interno Axel Morales siendo alcanzado por las llamas. Se encuentra en grave estado, internado en el Hospital Zonal de Trelew.

Aparentemente, el incendio lo ocasionó intencionalmente tras una pelea familiar. Morales, de 21 años, cuenta con un amplio prontuario delictivo, fue condenado por robo agravado y lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

“Se está realizando una investigación y todo indicaría que el incendio se inició en el interior de su celda, producto a la quema de un colchón. El interno permanece en terapia intensiva producto de las graves quemaduras en su torso e internas”, manifestó a Jornada Gabriel Araujo, jefe de Penitenciaria de Chubut.