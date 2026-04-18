La muerte de Angel amplifica reclamos de otros familiares

Familiares y vecinos se manifestaron en el Colegio de Abogados para exigir respuestas de la Justicia de Familia, cuyo rol se halla seriamente cuestionado.

Un grupo de vecinos —entre ellos padres, madres, abuelos y tíos— se manifestó este viernes frente al Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia para reclamar justicia por el caso de Ángel López (4) y denunciar la falta de respuestas por parte del fuero de Familia, lo cual viene ocurriendo desde 2022.

La concentración se produjo luego de las declaraciones del presidente del Colegio de Abogados, Pedro Ferreira, quien cuestionó al abogado Roberto Castillo, representante de Luis López, padre del niño.

En ese contexto, los manifestantes también expresaron su repudio a dichos cuestionamientos y ratificaron su apoyo tanto a Luis como a su compañera, Lorena Andrade, quienes viajaron a Buenos Aires para encabezar una protesta en el Obelisco.

El reclamo se produjo tras el homicidio de Ángel López, el niño de 4 años que murió un día después de recibir múltiples golpes en la cabeza mientras se encontraba bajo el cuidado de su madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González. La guarda había sido otorgada por la Justicia de Familia en noviembre del año pasado, en el marco de un proceso de revinculación, decisión que había generado resistencia por parte del entorno cercano del menor.

Durante la manifestación, realizada a pocos metros de la Ciudad Judicial, sobre avenida Juan B. Justo, varias familias denunciaron públicamente demoras y falencias en el accionar de la Justicia de Familia, tal como hacían en El Patagónico en los últimos años.

En diálogo con medios locales, señalaron que muchas situaciones no reciben la celeridad necesaria y advirtieron sobre la dificultad de revertir denuncias falsas. Por ejemplo Roxana, hermana de Lorena Andrade, expresó: “Estamos apoyándola a ella, que está en Buenos Aires pidiendo justicia por Ángel. Este es el momento de hablar. Si a los chicos les pasa lo que le pasó a Ángel, nos involucra a todos. No se controlan las falsas denuncias”.

En la misma línea, cuestionó el posicionamiento institucional del Colegio de Abogados: “Vinimos también por el comunicado de su presidente. No lo vimos acompañar al padre de Ángel, sino referirse a otros temas sin abordar lo sucedido”.

Por su parte Andrea, otra de las manifestantes, manifestó: “Estamos para acompañar a Lorena y a Luis para que se haga justicia por Ángel. Hay mucho dolor después de conocer lo que sufrió. Queremos que todos los responsables paguen”.

La movilización reflejó el malestar de un sector de la comunidad frente al funcionamiento del sistema judicial en materia de familia y reforzó el pedido colectivo de justicia por el niño.