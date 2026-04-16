Familiares y allegados de Angel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, convocaron a una vigilia en el Obelisco de Buenos Aires para exigir justicia y visibilizar el caso.

Vigilia por Angel López en el Obelisco: convocan para pedir justicia

La concentración se realizará este viernes 17 a las 17 horas y fue difundida a través de redes sociales, con el acompañamiento del abogado querellante Roberto Castillo.

Un reclamo que apunta al sistema

La convocatoria se da en medio de fuertes cuestionamientos al accionar judicial previo al hecho. En ese marco, los organizadores sostienen que al niño “lo mataron con decisiones judiciales”, en referencia al proceso de revinculación que había restituido la tenencia a su madre biológica.

Bajo el lema “Justicia por Angel”, la movilización buscará reunir a familiares, vecinos y personas que acompañan el pedido de esclarecimiento del caso.

Los puntos del reclamo

Entre las consignas que se expresarán durante la vigilia, se destacan:

La creación de una ley contra falsas denuncias

Mayor control sobre informes y pericias judiciales

La implementación de la figura del arrepentido en casos de denuncias inducidas

La promoción de la custodia compartida igualitaria

Asimismo, los organizadores plantean la necesidad de revisar el funcionamiento de los juzgados de familia, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y protección de niños y niñas.

Ángel López falleció el 6 de abril en el Hospital Regional, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. El informe preliminar de la autopsia indicó que presentaba múltiples golpes en la cabeza.

Por el hecho, permanecen detenidos su madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Michael González, mientras avanza la investigación judicial.

La vigilia en el Obelisco se suma a otras expresiones de dolor y reclamo que se vienen multiplicando en distintos puntos del país tras el impacto que generó el caso.