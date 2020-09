Un sacerdote pidió a los fieles que no usaran barbijo en Córdoba: hay 900 aislados

Se difundieron las imágenes de una polémica misa en la localidad de Justiniano Posse, provincia de Córdoba, donde cientos de vecinos asistieron sin barbijo y no mantuvieron la distancia social tras el pedido del propio sacerdote. Tras el evento se confirmaron 16 casos de coronavirus y hay 900 personas aisladas.

El video corresponde a una de las misas que se realizó en esa localidad cordobesa con motivo de la celebración del Día de la Virgen Niña, a la cual asistieron cientos de fieles.

"Testigos aseguran que el sacerdote decía que quienes usaban barbijo eran miedosos y que no tenía que haber miedo a la muerte, porque si moríamos nos íbamos antes con Dios", detalló a El Doce el periodista de FM Sudeste, Adrián Leonardi.

Sobre la actitud del cura señaló que "es totalmente antivacunas y anticuarentena" e "incluso en su perfil de Facebook, que eliminó ayer, bajaba ideas en este sentido".

“Me enteré por comentarios de la gente que no se estaba respetando ni el distanciamiento ni el uso de barbijo. La semana pasada intimamos al sacerdote y a la Iglesia a que cumpla el protocolo y le dimos indicaciones para la procesión del pasado 8 de septiembre, donde tampoco se cumplió el protocolo”, expuso por su parte el intendente Gerardo Zuin.

“Los primeros casos fueron de gente que había participado de las misas sin medidas de seguridad”, indicó. “Fue el primer brote” aunque “no es el único” que tiene la localidad de Córdoba.

En cuanto a los dichos del sacerdote, Zuin indicó que, si bien él no estuvo asistiendo a las misas, “es casi seguro que lo haya dicho porque conozco al sacerdote, aunque no lo puedo confirmar porque no fui testigo”.

Las autoridades sanitarias de Justiniano Posse emitieron un informe el martes por la noche en el que detallan la realización de 32 hisopados a personas con síntomas y a contactos estrechos de pacientes con coronavirus.

E informaron que, al momento, son 903 personas las que se encuentran realizando el aislamiento obligatorio.

Además, de siete hisopados que se hicieron el 14 de septiembre, cuatro fueron positivos. En tanto, aguardan por los resultados de otros ocho test.

La Fiscalía Federal de Bell Ville investiga los hechos sucedidos en Justiniano Posse. El fiscal José María Uriarte indicó que, a partir de una denuncia de identidad reservada que recibió, se comenzó un trabajo de investigación y procesamiento de pruebas de lo sucedido en esa localidad de Córdoba.

“Teníamos conocimiento de los casos positivos de coronavirus que se habían dado en Posse pero no de las circunstancias que relacionan al problema con la parroquia del lugar. A partir de la llamada se inicia la actuación”, expresó según replica Cadena 3.