Una avería detectada durante la madrugada de este viernes 10 de abril provocó la interrupción del suministro de agua en gran parte de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Corte de agua en zona norte: afecta a 12 barrios y no hay horario de normalización

El corte se produjo alrededor de las 02:00 horas, a raíz de una falla en el sub-acueducto Arenal–Ciudadela, según informaron desde el Departamento de Saneamiento y el área de Sistema Acueductos y Acuíferos.

Los barrios afectados son:

Km. 5, Km. 8, Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Gas del Estado, Energía del Sur y Caleta Córdova.

Además, en Próspero Palazzo se registra baja presión, por lo que también podría haber dificultades en el normal abastecimiento.

Por el momento, no hay un horario estimado de normalización del servicio, ya que las tareas de reparación continúan en el sector afectado.

Ante esta situación, se solicita a la comunidad hacer un uso responsable y racional del agua disponible, priorizando el consumo esencial hasta que se restablezca el servicio.