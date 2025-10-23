Una persona se habría presentado en la Comisaría de Kilómetro 8 afirmando haber visto la camioneta de Pedro Kreder conducida por dos sujetos que parecían “perdidos”.

Un testigo habría visto a dos sujetos en la camioneta de Pedro

Un nuevo giro podría tener el caso que tiene en vilo a todo el país sobre el paradero de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados desaparecidos el sábado 11 de octubre sin dejar rastros, supuestamente en Rocas Coloradas.

Según publica Jornada, una persona se habría acercado a la Comisaría de Kilómetro 8 a contar que había visto una camioneta similar a la de Pedro pero que era conducida por dos sujetos.

Según el relato, los individuos parecían “perdidos” y la camioneta en la que se manejaban coincidía con el vehículo hallado el viernes 17 en Cañadón Visser, en Rocas Coloradas.

Tras estas afirmaciones, los investigadores se centran en revisar las cámaras de seguridad de Caleta Córdova y Km 8 para confirmar o descartar esta versión. Es que aún no parecen tener claro si en ese momento la manejaba su dueño u otra persona.

Por estas horas los investigadores buscan corroborar la versión del testigo con las cámaras de seguridad cercanas a Caleta Córdova y Km 8.